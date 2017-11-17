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10:43 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже пройдет российско-турецкий деловой форум

Российско-турецкий деловой форум состоится в Воронеже в конце ноября 2017 года, сообщил пресс-центр облправительства в четверг, 16 ноября.

Источник: РИА "Воронеж"

Целью форума станут развитие и укрепление контактов между турецкими и российскими компаниями, организация совместных инвестпроектов, внешнеторговых сделок.

Среди организаторов мероприятия — Российско-турецкий и Турецко-российский деловые советы, Торгово-промышленная палата России, Комитет по внешнеэкономическим связям Турции, правительство Воронежской области.

В Воронеже регулярно проходят деловые мероприятия для широкого круга предпринимателей. В 10:00 пятницы, 17 ноября, стартовал Воронежский форум предпринимателей с участием более 2,5 тыс. человек. В мае в городе прошел предпринимательский форум имени Столля, на который записались более 2,1 тыс. человек. В апреле 2017 года состоялся форум «Всероссийский совет директоров», где главы крупных предприятий поделились с воронежцами опытом ведения бизнеса.

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