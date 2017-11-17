В Воронеже пройдет российско-турецкий деловой форум

В Воронеже регулярно проходят деловые мероприятия для широкого круга предпринимателей. В 10:00 пятницы, 17 ноября, стартовал Воронежский форум предпринимателей с участием более 2,5 тыс. человек. В мае в городе прошел предпринимательский форум имени Столля, на который записались более 2,1 тыс. человек. В апреле 2017 года состоялся форум «Всероссийский совет директоров», где главы крупных предприятий поделились с воронежцами опытом ведения бизнеса.