Платежные терминалы защитят хабаровских перевозчиков от хищений

Источник: РИА "Новости"

Введение безналичной системы оплаты в общественном транспорте дальневосточной столицы будет в первую очередь выгодно самим перевозчикам. По данным городской администрации, система терминалов позволит предпринимателям сохранить существенную долю выручки, которая теряется в результате хищений.

Об этом на заседании круглого стола «Об участии бизнес-сообщества в осуществлении пассажирских перевозок», который прошёл в мэрии, заявил начальник управления транспорта администрации Хабаровска Сергей Суковатый. По его словам, власти краевого центра рассчитывают на активное участие предпринимательского сообщества в этом начинании.

«В большинстве регионов эту систему ввели, настала очередь нашего города. Несколько крупных перевозчиков уже дали согласие на установку оборудования — затраты предпринимателей, как и городского бюджета, будут минимальными, основные вложения сделает инвестор. С начала декабря начнётся установка, мы будем проводить инструктаж, как всем этим пользоваться», — сказал Сергей Суковатый.

По словам чиновника, предпринимателей, которые введут безналичный расчёт в своих автобусах, ждёт существенная экономическая выгода.

«Как нам сказали наши коллеги из Московской области, доходность предприятий возросла на 22 процента. В среднем по России этот показатель — 15 процентов. Это удобно для перевозчика, удобно для пассажира, которому не всегда хочется искать по карманам мелочь. Обращаюсь к перевозчикам: хотите вы или не хотите, но вам придётся этой системой заниматься. У нас маршруты пересекаются, и если один введёт, а другой — нет, пассажиропоток, естественно, изменится», — подчеркнул Сергей Суковатый.

Его поддержал и директор МБУ «Хабаровский межотраслевой навигационно-информационный центр» Денис Зозулинский. Он отметил, что устройствами безналичной оплаты проезда в России пользуются 25 миллионов пассажиров, они установлены на 77 тысячах транспортных средств.

«В первую очередь, это повышение качества услуг для пассажиров. Также мы обеспечим себе возможность получать полные и достоверные сведения о пассажиропотоке, которые будут использованы для улучшения транспортной схемы и системы обслуживания пассажиров. Увеличится и собираемость доходов за счёт исключения возможности хищений и махинаций с наличными», — сказал Денис Зозулинский.

Он добавил, что на первом этапе кондукторов хабаровского общественного транспорта вооружат платёжными терминалами. Под модернизацию подпадут 278 автобусов большой вместимости, 207 маршруток, 41 трамвай и 22 троллейбуса. В дальнейшем сеть безналичного расчёта охватит все работающие на улицах дальневосточной столицы транспортные средства.