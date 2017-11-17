Платежные терминалы защитят хабаровских перевозчиков от хищений
В мэрии предпринимателям обещают 15−20 процентов дополнительной выручки.
В мэрии предпринимателям обещают 15−20 процентов дополнительной выручки.
Введение безналичной системы оплаты в общественном транспорте дальневосточной столицы будет в первую очередь выгодно самим перевозчикам. По данным городской администрации, система терминалов позволит предпринимателям сохранить существенную долю выручки, которая теряется в результате хищений.
Об этом на заседании круглого стола «Об участии
«В большинстве регионов эту систему ввели, настала очередь нашего города. Несколько крупных перевозчиков уже дали согласие на установку оборудования — затраты предпринимателей, как и городского бюджета, будут минимальными, основные вложения сделает инвестор. С начала декабря начнётся установка, мы будем проводить инструктаж, как всем этим пользоваться», — сказал Сергей Суковатый.
«Как нам сказали наши коллеги из Московской области, доходность предприятий возросла на 22 процента. В среднем по России этот показатель — 15 процентов. Это удобно для перевозчика, удобно для пассажира, которому не всегда хочется искать по карманам мелочь. Обращаюсь к перевозчикам: хотите вы или не хотите, но вам придётся этой системой заниматься. У нас маршруты пересекаются, и если один введёт, а другой — нет, пассажиропоток, естественно, изменится», — подчеркнул Сергей Суковатый.
Его поддержал и директор МБУ «Хабаровский межотраслевой
«В первую очередь, это повышение качества услуг для пассажиров. Также мы обеспечим себе возможность получать полные и достоверные сведения о пассажиропотоке, которые будут использованы для улучшения транспортной схемы и системы обслуживания пассажиров. Увеличится и собираемость доходов за счёт исключения возможности хищений и махинаций с наличными», — сказал Денис Зозулинский.
Агентство писало, что опыт безналичной оплаты проезда Хабаровск перенимает у Владивостока. Планируется, что в дальневосточной столице расплатиться можно будет с помощью любого платёжного терминала: телефона, банковской или транспортной карты. Внедрять системы планировала