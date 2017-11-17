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11:32 (мск), источник: Деловое сообщество

Самолет авиакомпании Азимут назвали в честь реки Дон

Самолет Сухой Суперджет 100 с бортовым номером RA-89080 авиакомпании Азимут назвали в честь реки Дон. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

На этой реке расположился город Ростов-на-Дону с основным аэропортом базирования авиакомпании. Этим шагом перевозчик начинает программу присвоения воздушным судам имен крупнейших рек России.

На реке Дон, помимо Ростова, расположен еще один город-миллионник — Воронеж. Считается, что эта река появилась около 23 млн лет назад. Протяженность Дона составляет — 1870 км, водный бассейн — 422 тыс. кв. км.

Напомним, с 21 сентября авиакомпания «Азимут» стала летать из Ростова-на-Дону в Москву, с 10 октября — в Санкт-Петербург, с 22 октября — в Новосибирск и Екатеринбург, с 31 октября — в Самару, а с 1 ноября — в Махачкалу. В флоте авиакомпании — лайнеры Сухой Суперджет 100 улучшенной модификации SSJ100−95LR, предполагающей увеличенную дальность полёта. В настоящее время владельцами АО «Авиакомпания Азимут» являются ООО «Инвесттехсервис» и ООО «Аэрокарго+». Планируется, что в ближайшем будущем ОАО «Региональная корпорация развития», полностью принадлежащая правительству Ростовской области, получит блокирующий пакет (25% плюс 2 акции) перевозчика.

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