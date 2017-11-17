Недостроенный дом и землю краснодарского застройщика выставят на торги

Арбитражный управляющий выставил на торги недвижимое имущество ООО «Южная строительная коммуникационная компания» общей стоимостью 360 млн рублей. Об этом сообщается в материалах Единого реестра сведений о банкротстве.

На аукционе будет продан недостроенный многоквартирный дом (степень готовности 70%) площадью 3024 кв. м, расположенный по адресу: ул. Селезнева, 104/2. Кроме того, на торги выставят право на долгосрочную аренду двух земельных участков общей площадью 35,8 тыс. кв.м. На одном из них находится реализуемый дом, второй участок расположен по адресу: ул. Селезнева, 104/1, сообщает РБК Юг.

В апреле 2014 года Арбитражный суд Краснодарского края ввел процедуру наблюдения в отношении «Южной строительной коммуникационной компании».

Согласно материалам дела, в списке кредиторов насчитывалось сразу несколько компаний и физлиц. Среди юридических лиц — ООО «Фирма «Гравитон», ООО «Рекламный проспект-Анапа», ОАО «Кубаньэнергосбыт», ООО «Юг-Лифт», ООО «Дирекция строительства объектов» и др. Самый крупный кредитор — ОАО «Банк ВТБ». ЮСКК задолжала банку порядка 1,4 млрд руб.



Из материалов дела следует, что перед введением наблюдения представители «ЮСКК» ходатайствовали об отложении судебного разбирательства в связи с тем, что компания принимает попытки к урегулированию спора с ВТБ мирным путем. В частности, должник обратился в «НОТА-Банк» (ОАО) с заявкой на выдачу кредита в сумме 564 млн руб. ЮСКК собиралась направить эти средства на завершение строительства своих домов, продать квартиры и расплатиться с должниками.

Однако кредиторов такой сценарий развития ситуации не устроил: они настаивали на введении процедуры наблюдения и назначении судом временного управляющего. Суд также не поддержал задолжавшую кредиторам компанию.

ЮСКК реализовала три проекта в Краснодаре и Анапе: ЖК «Чистые пруды», «Командор» и «Высокий берег». Впоследствии объекты были заморожены.

Кроме того, ранее ЮСКК предложила проект «Карасуны+» по благоустройству Карасунских прудов. Согласно ему, в рамках точечной застройки должна была быть облагорожена приозерная территория. Однако проект не получил развития.