В аварийном доме в Тулуне семья живёт без воды и света
В Тулуне без тепла и электричества начали зимовать жильцы аварийной двухэтажки. Дом настолько опасен, что в прошлом году его покинули все, кроме одной семьи.
В Тулуне без тепла и электричества начали зимовать жильцы аварийной двухэтажки. Дом настолько опасен, что в прошлом году его покинули все, кроме одной семьи.
— Это вообще, всё кошмар!
— А как вы проживаете? Нет ни света, ни воды…
Ни света, ни воды, всё тепло — только то, что даёт печка. В этом доме осталась одна семья. Судаковы. Им идти совершенно некуда:
— Свет у нас — вот. Свечки покупаем. Вот наша комната, вот наша жилплощадь. Комната и кухня.
О том, как выживают люди в этой тулунской двухэтажке, «Вести-Иркутск» рассказывали два года назад. Барак и тогда уже выглядел очень ветхим. Сейчас развалился настолько, что его обитатели разъехались кто куда.
— Я с сыном вынуждена снимать квартиры и жить где попало. Я не знаю, где вещи мои, где мебель. Всё разбросано. Мне 46 лет, и мне негде жить. Я не могу снимать квартиру, просто финансово не по силам! — говорит жительница Тулуна Марина Вовкобрун.
Восемь квартир в этом доме муниципальные. И город обязан предоставить людям пригодное жильё. Но парадокс — ещё год назад барак не признавали ни ветхим, ни аварийным. А когда тулунчане обращались за помощью в мэрию, им говорили сначала о том, что двухэтажка вполне себе ничего, и пригодна для проживания. После сказали: вы сами довели дом до такого состояния. Разрушили кровлю, стены, печи, проводку…
В 2016-м дом на Совхозной, 28
— Ты зачем тут всё разгребаешь, дверь снимаешь? Она твоя?