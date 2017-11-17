В аварийном доме в Тулуне семья живёт без воды и света

Источник: Вести Иркутск

— Это вообще, всё кошмар!

— А как вы проживаете? Нет ни света, ни воды…

Ни света, ни воды, всё тепло — только то, что даёт печка. В этом доме осталась одна семья. Судаковы. Им идти совершенно некуда:

— Свет у нас — вот. Свечки покупаем. Вот наша комната, вот наша жилплощадь. Комната и кухня.

О том, как выживают люди в этой тулунской двухэтажке, «Вести-Иркутск» рассказывали два года назад. Барак и тогда уже выглядел очень ветхим. Сейчас развалился настолько, что его обитатели разъехались кто куда. Кто-то нашёл приют у родственников, кто-то скитается по чужим углам. Например, Марина Вовкобрун.

— Я с сыном вынуждена снимать квартиры и жить где попало. Я не знаю, где вещи мои, где мебель. Всё разбросано. Мне 46 лет, и мне негде жить. Я не могу снимать квартиру, просто финансово не по силам! — говорит жительница Тулуна Марина Вовкобрун.

Восемь квартир в этом доме муниципальные. И город обязан предоставить людям пригодное жильё. Но парадокс — ещё год назад барак не признавали ни ветхим, ни аварийным. А когда тулунчане обращались за помощью в мэрию, им говорили сначала о том, что двухэтажка вполне себе ничего, и пригодна для проживания. После сказали: вы сами довели дом до такого состояния. Разрушили кровлю, стены, печи, проводку…

В 2016-м дом на Совхозной, 28 всё-таки признали аварийным. Мэр Тулуна Юрий Карих по телефону нам пояснил, что администрация готова предоставить временное жильё в общежитии. Что же касается постоянного — надо будет подождать. Но не ждут мародёры. Покинутые квартиры они безжалостно грабят. Одного из таких предприимчивых журналисты застали на месте: