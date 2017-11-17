Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер Виталий Шаповалов
В Сибири умер ребенок, которого увезли в тундру после операции
Актриса Мерил Стрип назвала восхищающую ее ведущую из России
Зачем США 20 тысяч миротворцев в Донбассе
У Андрея Малахова родился ребенок
Кевина из «Один дома» забыли не случайно: отец всё подстроил?Питер Маккалистер тайно ненавидел сына и намеренно не взял его с собой в поездку в Париж. Такую теорию выдвинул портал Indy100
Табаков о словах Дюжева: дурное воспитание и малая образованность
СМИ: снимок Бузовой у церкви возмутил россиян
В новый регламент ГИБДД вносят изменения из-за мерзнущих ручек
Из Volkswagen Beetle сделали отель (фото)
КПРФ пообещала Путину судьбу Каддафи — СМИ
Кадры: истребители Су-30 принудили сесть самолет
Серена Уильямс и Алексис Оганян сыграли пышную свадьбу
Джанабаева в откровенном наряде пришла на премию в Москве (фото)
«Не люблю эту бабушку»: глава Хакасии запретил помогать Лыковой
Каменских подчеркнула фигуру мини-платьем - СМИ
В России увеличивают наказание за сдачу жилья нелегалам
Как обезопасить жилье с помощью умных гаджетов
Фоторепортажи
16Обрушение жилого дома в Ижевске
8«Зачем? Во славу устойчивости, конечно!»
11:01 (мск), источник: Вести Иркутск

В аварийном доме в Тулуне семья живёт без воды и света

В Тулуне без тепла и электричества начали зимовать жильцы аварийной двухэтажки. Дом настолько опасен, что в прошлом году его покинули все, кроме одной семьи.

Источник: Вести Иркутск

— Это вообще, всё кошмар!
— А как вы проживаете? Нет ни света, ни воды…

Ни света, ни воды, всё тепло — только то, что даёт печка. В этом доме осталась одна семья. Судаковы. Им идти совершенно некуда:

— Свет у нас — вот. Свечки покупаем. Вот наша комната, вот наша жилплощадь. Комната и кухня.

О том, как выживают люди в этой тулунской двухэтажке, «Вести-Иркутск» рассказывали два года назад. Барак и тогда уже выглядел очень ветхим. Сейчас развалился настолько, что его обитатели разъехались кто куда. Кто-то нашёл приют у родственников, кто-то скитается по чужим углам. Например, Марина Вовкобрун.

— Я с сыном вынуждена снимать квартиры и жить где попало. Я не знаю, где вещи мои, где мебель. Всё разбросано. Мне 46 лет, и мне негде жить. Я не могу снимать квартиру, просто финансово не по силам! — говорит жительница Тулуна Марина Вовкобрун.

Восемь квартир в этом доме муниципальные. И город обязан предоставить людям пригодное жильё. Но парадокс — ещё год назад барак не признавали ни ветхим, ни аварийным. А когда тулунчане обращались за помощью в мэрию, им говорили сначала о том, что двухэтажка вполне себе ничего, и пригодна для проживания. После сказали: вы сами довели дом до такого состояния. Разрушили кровлю, стены, печи, проводку…

В 2016-м дом на Совхозной, 28 всё-таки признали аварийным. Мэр Тулуна Юрий Карих по телефону нам пояснил, что администрация готова предоставить временное жильё в общежитии. Что же касается постоянного — надо будет подождать. Но не ждут мародёры. Покинутые квартиры они безжалостно грабят. Одного из таких предприимчивых журналисты застали на месте:

— Ты зачем тут всё разгребаешь, дверь снимаешь? Она твоя?

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В Сеть попали интимные фотографии балерины Волочковой
Бывшая жена Джигарханяна рассказала о его измене и гибели дочери
Российские телеканалы могут отказаться транслировать Олимпиаду
Генерал ФСО Лопырев осужден на 10 лет колонии за взятки
ФАС обнаружила плацкарты дороже авиаперелетов
Скончался бывший глава «Коза ностра» Тото Риина
Илон Маск показал электрический грузовик Tesla
ТНТ решил отказаться от зарубежных фильмов
В Гамбурге разгорелся скандал из-за билетов на Rolling Stones
Спорт
Готовиться ли России к отстранению от Олимпиады? Всемирное антидопинговое агентство заявило, что Россия не выполнила всего необходимого для возвращения своих прав
Авто
Еще один регион России получил новый код Подразделения ГИБДД Самарской области начали выдавать непривычные для автомобилистов номерные знаки
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
49-летняя Ольга Кабо стала бабушкой: первое фото со съемок Популярная актриса поделилась кадром, на котором позирует вместе с «внуком»
Недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
В Москве начался снос здания аэровокзала (видео)
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдачи в аренду составляет 22 года
Леди
В моду вошли недорогие украшения (фото) Пока красивая одежда спрятана под громоздкой верхней одеждой, самое время обновить свои «золотые запасы»
Дети
Андрей Малахов впервые стал отцом Жена телеведущего родила ему долгожданного сына.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь