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11:21 (мск), источник: АиФ Красноярск

Долги управляющих компаний Красноярского края перевалила 2 миллиарда

За воду не платит даже «Юстас».

Собирать деньги с людей и не перечислять их поставщикам стало любимым развлечением управляющих компаний. По подсчетам «СГК» задолженность жилищных организаций на 1 ноября 2017 года только Красноярска достигла 1,55 млрд рублей. Почти половина этой суммы долги 15 крупнейших УК. Среди лидеров в краевом центре: ООО УК «Заказчик ЖКУ», ООО «Кленовый дворик», МУК «Красноярская», ООО «Компания по управлению жилищным фондом «ЮСТАС».

В Назарово долги за тепловую энергию превысили 268 млн рублей. Тройка крупнейших любителей не платить состоит из ООО «Жилкомсервис», ООО «Визит» и ООО «Тепло плюс». Только эта троица задолжала 45 млн рублей.

В Канске долги УК за потребленное теплоснабжение и горячее водоснабжение еще выше — 303 млн рублей. Половина долга (136,5 млн) у ООО «Жилищно-эксплуатационный комплекс», ООО «Жилищный сектор», ООО «Жилсервис-Плюс».

Общая задолженность управляющих компаний Красноярска, Канска и Назарово за теплоэнергию перед Красноярским филиалом СГК на 1 ноября 2017 года превысила 2,1 млрд рублей.

Еще 1,78 млрд рублей это долги компаний-банкротов.

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