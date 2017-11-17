Приморскую энергетику спасут «азиатские варяги»

Источник: ДЕЙТА

Как сообщили в Инвестагентстве, меморандум подтверждает намерение сторон реализовать инвестиционный проект совместного многопрофильного предприятия, включающего в себя структуры по выращиванию и переработке женьшеня, сельскохозяйственного производства, производства биоорганических удобрений и развития социальной и туристической инфраструктуры на территории Хорольского района, а также развития энергетической инфраструктуры.

«Проект предполагает создание и последующую эксплуатацию электростанции на базе топливных элементов мощностью до 30 мегаватт. Сторонами также достигнуты договоренности о необходимости внедрения инновационной и экологической модели проекта для сокращения отходов, выбросов и других негативных воздействий на окружающую среду. В связи с этим будет проведена совместная работа по адаптации объекта к стандартам и процедурам, действующим на территории РФ», — обозначили специалисты.

Отмечено, что будет подготовлен подробный технический проект с элементами ноу-хау с точки зрения экологии.

Инвестиционное агентство сопроводит корейскую компанию в процессе получения статуса резидента территории опережающего развития. K-ENERGY, в свою очередь, обеспечит сотрудников, привлеченных к строительству и эксплуатации станции, социальной инфраструктурой, а также проведет их обучение.

В рамках инвестиционного проекта запланировано также строительство рекреационно-туристического комплекса «Хороль», включающего гостиницу и парковую зону.

«Общее количество необходимых инвестиций в проект составляет 3 миллиарда рублей. Строительство будет реализовано в три этапа до 2021 года», — подчеркнули в Инвестагентстве.