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11:17 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске построят новую линию наружного освещения

Цена объекта 19 млн рублей.

Источник: РИА "Новости"

В Омске построят новую линию наружного освещения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В Омске продолжается благоустройство городской среды. Чиновники планируют построить линию наружного освещения. Её длина — 5 600 метров. Новый объект появится на улице Барабинской. .

«Стоимость работ составляет порядка 19,1 миллиона рублей. Необходимая проектная документация имеется в полном объёме», — уточнили в пресс-службе городской администрации.

Отметим. что перед реализацией проект должны согласовать депутаты городского совета.

Напомним, в 2017 году линию наружного освещения уже построили на улице 2-й Солнечной.

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