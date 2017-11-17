В Омске построят новую линию наружного освещения
Цена объекта 19 млн рублей.
Цена объекта 19 млн рублей.
В Омске построят новую линию наружного освещения. Об этом сообщает
В Омске продолжается благоустройство городской среды. Чиновники планируют построить линию наружного освещения. Её длина — 5 600 метров. Новый объект появится на улице Барабинской. .
«Стоимость работ составляет порядка 19,1 миллиона рублей. Необходимая проектная документация имеется в полном объёме», — уточнили в
Отметим. что перед реализацией проект должны согласовать депутаты городского совета.
Напомним, в 2017 году линию наружного освещения уже построили на улице 2-й Солнечной.