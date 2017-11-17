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11:19 (мск), источник: ИА Башинформ

Правительство Башкирии поддержит предприятия легпрома

УФА, 17 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Премьер-министр правительства Башкортостана Рустэм Марданов утвердил Порядок предоставления субсидий предприятиям легкой промышленности.

Источник: Башинформ

Субсидии направят на возмещение до 50% фактических затрат на закуп сырья у производителей, расположенных на территории региона.

На получение субсидий в этом году могут претендовать отраслевые предприятия, зарегистрированные и работающие на территории республики в производстве текстильных изделий, одежды, кожи и изделий из кожи не менее двух лет. Кроме того, они не должны быть иностранными юридическими лицами и не иметь задолженности в бюджет и внебюджетные фонды.

В документе установлены показатели эффективности результативности использования субсидий, введен порядок возврата неиспользованных субсидий в отчетном финансовом году, а также иные меры, предусмотренные законодательством.

Возмещаемая доля затрат для каждого предприятия будет определяться пропорционально объемам закупа сырья, подчеркнули в пресс-службе правительства республики.

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