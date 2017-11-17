Правительство Башкирии поддержит предприятия легпрома
УФА, 17 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
УФА, 17 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
Субсидии направят на возмещение до 50% фактических затрат на закуп сырья у производителей, расположенных на территории региона.
На получение субсидий в этом году могут претендовать отраслевые предприятия, зарегистрированные и работающие на территории республики в производстве текстильных изделий, одежды, кожи и изделий из кожи не менее двух лет. Кроме того, они не должны быть иностранными юридическими лицами и не иметь задолженности в бюджет и внебюджетные фонды.
В документе установлены показатели эффективности результативности использования субсидий, введен порядок возврата неиспользованных субсидий в отчетном финансовом году, а также иные меры, предусмотренные законодательством.
Возмещаемая доля затрат для каждого предприятия будет определяться пропорционально объемам закупа сырья, подчеркнули в