Правительство Башкирии поддержит предприятия легпрома

На получение субсидий в этом году могут претендовать отраслевые предприятия, зарегистрированные и работающие на территории республики в производстве текстильных изделий, одежды, кожи и изделий из кожи не менее двух лет. Кроме того, они не должны быть иностранными юридическими лицами и не иметь задолженности в бюджет и внебюджетные фонды.