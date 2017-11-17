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11:19 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Mail.ru подарил Петербургу домен «www.petersburg.ru»

С помощью домена власти планируют продвигать бренд Петербурга по всему миру.

Источник: Аргументы и факты

17 ноября стало известно, что компания Mail.ru Group передала права собственности на домен www.petersburg.ru петербургским властям. Сделала она это абсолютно безвозмездно.

Документ о передаче был подписан председателем Комитета по информатизации и связи Денисом Чамара и первым заместителем генерального директора Mail.ru Дмитрием Сергеевым в присутствии вице-губернатора — руководителя Администрации губернатора Санкт-Петербурга Александра Говорунова.

Заключение соглашения произошло в Президентской библиотеке им. Б. Н. Ельцина в рамках конференции «Книжная политика регионов». Об этом сообщили в пресс-службе Администрации города.

«Это будет совместный коллективный труд — власти, бизнеса, общественных организаций, горожан. Мы хотим, чтобы люди в мире знали о Петербурге и полюбили город так же, как любим его мы, петербуржцы»
Александрг Говорунов
вице-губернатор Санкт-Петербурга

С помощью домена www.petersburg.ru городские власти планируют продвигать бренд Санкт-Петербурга во всем мире. А также на его основе будет создана единая информационная платформа, отвечающая на вопросы о состоянии дел в городе.

Напомним, что конференция проходит в рамках VI Международного культурного форума в Петербурге.

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