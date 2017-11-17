Mail.ru подарил Петербургу домен «www.petersburg.ru»
С помощью домена власти планируют продвигать бренд Петербурга по всему миру.
С помощью домена власти планируют продвигать бренд Петербурга по всему миру.
17 ноября стало известно, что компания Mail.ru Group передала права собственности на домен www.petersburg.ru петербургским властям. Сделала она это абсолютно безвозмездно.
Документ о передаче был подписан председателем Комитета по информатизации и связи Денисом Чамара и первым заместителем генерального директора Mail.ru Дмитрием Сергеевым в присутствии
Заключение соглашения произошло в Президентской библиотеке им. Б. Н. Ельцина в рамках конференции «Книжная политика регионов». Об этом сообщили в
«Это будет совместный коллективный труд — власти, бизнеса, общественных организаций, горожан. Мы хотим, чтобы люди в мире знали о Петербурге и полюбили город так же, как любим его мы, петербуржцы»
С помощью домена www.petersburg.ru городские власти планируют продвигать бренд
Напомним, что конференция проходит в рамках VI Международного культурного форума в Петербурге.