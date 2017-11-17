Определен подрядчик для реконструкции переправы на остров Ольхон

Подрядчиком для реконструкции причальных сооружений на паромной переправе поселок Сахюрта — остров Ольхон станет АО «Дорожная служба Иркутской области» (ДСИО, находится в 100% собственности региона). Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

Работы по реконструкции переправы планируется провести до 30 октября 2018 года. Сумма контракта составила 110 млн рублей. Финансирование проекта предусмотрено за счет бюджета региона.

В этом году подрядчик проведет подготовительные работы. Непосредственно к реконструкции причала на материковой части приступит уже в следующем.

Предполагается, что на переправе на остров будут проведены работы по устройству пирса, подъезда к нему и площадок, освещения, а также будут построены очистные сооружения и резервуар для очистных сточных вод.