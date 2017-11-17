В Новосибирской области вводят новые меры профилактики африканской чумы свиней

15 ноября прошло совещание по вопросам профилактики распространения африканской чумы свиней. Его провел заместитель Министра сельского хозяйства РФ Евгений Непоклонов, в режиме видеоконференции участие принял министр сельского хозяйства региона Василий Пронькин.

Отметим, что недавно вспышки африканской чумы свиней происходили в Тюменской, Челебинской, Омской областях и в Красноярском крае.

«В нашем регионе усилены меры по недопущению распространения африканской чумы свиней: проводятся подворовые обходы личных подворий граждан, организованы запрет свободного выгула свиней, надзор за всеми пищекомбинатами, придорожными кафе и другое. Профилактика ведется систематически и будет усилена, поскольку от этого напрямую зависит наша продовольственная безопасность», — сообщил Василий Пронькин.

В первую очередь участники совещания обсудили вопросы электронной сертификации подконтрольных государственному ветеринарному надзору товаров, в том числе мяса, которая внедряется в новосибирской области. Руководителем проекта является Татьяна Магерова.