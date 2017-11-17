В Новосибирской области вводят новые меры профилактики африканской чумы свиней
НОВОСИБИРСК, 17 ноября, ФедералПресс. В Новосибирской области вводятся новые меры по профилактике африканской чумы свиней. Об этом рассказали в
НОВОСИБИРСК, 17 ноября, ФедералПресс. В Новосибирской области вводятся новые меры по профилактике африканской чумы свиней. Об этом рассказали в
15 ноября прошло совещание по вопросам профилактики распространения африканской чумы свиней. Его провел заместитель Министра сельского хозяйства РФ Евгений Непоклонов, в режиме видеоконференции участие принял министр сельского хозяйства региона Василий Пронькин.
Отметим, что недавно вспышки африканской чумы свиней происходили в Тюменской, Челебинской, Омской областях и в Красноярском крае.
«В нашем регионе усилены меры по недопущению распространения африканской чумы свиней: проводятся подворовые обходы личных подворий граждан, организованы запрет свободного выгула свиней, надзор за всеми пищекомбинатами, придорожными кафе и другое. Профилактика ведется систематически и будет усилена, поскольку от этого напрямую зависит наша продовольственная безопасность», — сообщил Василий Пронькин.
В первую очередь участники совещания обсудили вопросы электронной сертификации подконтрольных государственному ветеринарному надзору товаров, в том числе мяса, которая внедряется в новосибирской области. Руководителем проекта является Татьяна Магерова.
В ближайшее время в области будет созвана чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия Новосибирской области, которая рассмотрит меры профилактики заболевания. На заседание будут приглашены главы муниципальных районов и сельских поселений области, руководители ветеринарных служб, главный ветеринарный инспектор, собственники охотничьих хозяйств, представители департамента охраны животного мира районов области, территориальные органы и подразделения МВД России.