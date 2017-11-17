На Левобережье Новосибирска почти на 2 недели перекрыли улицу
Движение транспорта ограничивается у дома № 14 по улице Серафимовича, об этом сообщает
Движение транспорта ограничивается у дома № 14 по улице Серафимовича, об этом сообщает
В Левобережье Новосибирска почти на 2 недели перекрыли улицу, рассказали в
Движение по улице Серафимовича у дома № 14 будет закрыто до 29 ноября. Причина — аварийный ремонт теплотрассы.
Объезд доступен по улицам Степная, Костычева и
«Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения», — добавили в муниципалитете.
Напомним, до 26 ноября сужен перекресток улиц Ленина и Советской, а также перекрыта улица Депутатская в районе Оперного театра. Движение возобновится 27 ноября.