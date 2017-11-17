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11:24 (мск), источник: Вести - Новосибирск

На Левобережье Новосибирска почти на 2 недели перекрыли улицу

Движение транспорта ограничивается у дома № 14 по улице Серафимовича, об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

В Левобережье Новосибирска почти на 2 недели перекрыли улицу, рассказали в пресс-службе мэрии города.

Движение по улице Серафимовича у дома № 14 будет закрыто до 29 ноября. Причина — аварийный ремонт теплотрассы.

Объезд доступен по улицам Степная, Костычева и Римского-Корсакова.

Источник: Вести - Новосибирск

«Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения», — добавили в муниципалитете.

Напомним, до 26 ноября сужен перекресток улиц Ленина и Советской, а также перекрыта улица Депутатская в районе Оперного театра. Движение возобновится 27 ноября.

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