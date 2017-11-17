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11:43 (мск), источник: ТАСС

Новый участок для мусорного полигона в Новосибирской области определят в начале 2018 года

Строительство полигона на выбранном ранее месте в селе Раздольное невозможно из-за опасной близости с аэродромом.

НОВОСИБИРСК, 17 ноября. /ТАСС/. Один из двух мусорных полигонов в Новосибирской области должен появиться на новом месте, и участок для него необходимо найти уже в первом квартале 2018 года. Как сообщил в пятницу на заседании рабочей группы по концессионному соглашению врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников, это связано с невозможностью строительства полигона на ранее определенном месте в селе Раздольное в связи с опасной близостью с аэродромом.

«Нам необходимо провести актуализацию территориальной схемы до конца этого года, потому что это основа для формирования нового технического задания для будущего проекта. Выйти на новые условия проекта необходимо в первом квартале 2018 года и в этот срок в том числе согласовать новый земельный участок вместо земельного участка в Раздольненском сельсовете», — уточнил Травников.

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В сентябре этого года ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» отказалась согласовать строительство в Новосибирске одного мусоросортировочного комплекса вблизи своего аэродрома. Проект предполагал появление комплекса на расстоянии 14,2 км от аэродрома Новосибирск (Ельцовка), собственником которого является ПАО «Компания «Сухой». При этом федеральные правила использования воздушного пространства РФ не позволяют располагать привлекающие большое скопление птиц объекты ближе, чем за 15 км. Как сегодня сообщил заместитель губернатора региона Сергей Сёмка, оперативно решить вопрос не получилось.

«Участок для строительства мусоросортировочных комплексов с полигоном в Раздольненском сельсовете не пригоден, по причине того, что на сегодня мала вероятность его согласования по глиссаде [траектории самолета при заходе на посадку]. Наша совместная работа с Чкаловским заводом говорит о том, что вероятность мала и она не менее чем через год будет более или менее ясна», — отметил Семка.

В компании «ВИС», которая представляет интересы концессионера, от комментариев в связи с предстоящими изменениями отказались. Как ранее сообщали ТАСС представители компании, по их данным «массового скопления птиц в районе аэродрома не наблюдается. По данным службы самого аэродрома, за последние 8 лет там не произошло ни одного летного происшествия, связанного с птицами, а также не было обнаружено погибших птиц на взлетно-посадочной полосе».

«Мусорная концессия»

Новосибирск, ежегодно производящий более 3,5 млн кубометров бытовых отходов, располагает четырьмя мусорными полигонами, которые переполнены. Планы по строительству мусороперерабатывающих заводов в городе появлялись неоднократно. Концессионное соглашение по строительству двух мусороперерабатывающих заводов общей стоимостью более 6 млрд рублей власти Новосибирской области заключили в июле 2016 года с ООО «Экология-Новосибирск». В сентябре 2017 года группа «ВИС» стала собственником 75% этой компании и теперь представляет интересы концессионера.

Компания-концессионер собиралась до 2019 года за свой счет создать систему коммунальной инфраструктуры, включающую мусороперерабатывающие комплексы в селах Верх-Тула и Раздольное под Новосибирском и два полигона при них, а также осуществлять деятельность по обработке, обезвреживанию и захоронению отходов.

Отдельные положения концессии вызвали неодобрение депутатов Заксобрания Новосибирской области.

В частности, депутаты обратили внимание на тот факт, что соглашение предполагает компенсацию из бюджета недополученных концессионером доходов, если на комплексы будет поступать менее 800 тыс. тонн твердых коммунальных отходов в год. В свою очередь экологи, общественники и жители сел, вблизи которых предполагается строительство, усомнились в экологической безопасности проекта.

В октябре временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников поручил правительству региона уведомить концессионера о расторжении договора на строительство мусороперерабатывающих комплексов. При этом власти региона Новосибирской не исключают возможности заключения нового соглашения с прежним концессионером, но на новых условиях.

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