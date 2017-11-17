Сумму гранта для начинающих фермеров в Иркутской области увеличат до 3 млн рублей

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В 2012—2017 годы гранты для начинающих фермеров выделены 386 главам вновь созданных КФХ на сумму более 559 млн рублей. За весь период действия программы из 304 личных подсобных хозяйств было преобразовано в КФХ, создано 355 новых рабочих мест.

«Ежегодно растёт количество и расширяется география участников программы, растет активность северных территорий. Реализация программы по поддержке начинающих фермеров способствует реализации комплексной программы устойчивого развития сельских территорий по направлению увеличения сельскохозяйственного производства и создания дополнительных рабочих мест на селе», — отметил глава ведомства.

Фермерские хозяйства производят 12% продукции сельского хозяйства. За 10 месяцев производство молока увеличено на 16,6%, поголовье крупного рогатого скота на 5%, поголовье коров на 8,5%.

Илья Сумароков сказал, что интеграция фермерских хозяйств в кооперативы также повысит качество производства и оптимизацию сбыта. Поэтому на следующий год в приоритете также развитие кооперации. Он напомнил, что в течение двух лет уже выдано 18 грантов сельхозкооперативам до 10 млн рублей на создание убойных цехов, переработки молока и мяса. В планах развитие кооперативов второго уровня — межрайонных, которые будут собирать продукцию у кооперативов первого уровня и на своей базе осуществлять переработку, логистику и поставку этой продукции в муниципальные учреждения и в крупные города.

«На следующий год мы рассматриваем возможность предоставления грантов по этому направлению, что позволит объединить действующие и уже крепко стоящие на ногах кооперативы», — рассказал Илья Сумароков.