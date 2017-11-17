В Омской области выполнили план по сбору налогов с физических лиц. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФНС.

Ведомство проанализировало динамику поступления в бюджет налогов на доходы физических лиц.

В 2017 году в бюджет от налогоплательщиков поступило 18 769 млн рублей. Это больше, чем в прошлом году на 756 млн рублей.

«Удельный вес поступлений налога на доходы физических лиц в консолидированном бюджете Омской области по состоянию на 1 ноября 2017 года составил 35,9%, в областном бюджете — 29,7%», — отметили в региональном УФНС.