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11:28 (мск), источник: АиФ Омск

В Омской области выполнили план по сбору налогов с физических лиц

Налогоплательщики заплатили на 756 млн рублей больше, чем в прошлом году.

В Омской области выполнили план по сбору налогов с физических лиц. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФНС.

Ведомство проанализировало динамику поступления в бюджет налогов на доходы физических лиц.

В 2017 году в бюджет от налогоплательщиков поступило 18 769 млн рублей. Это больше, чем в прошлом году на 756 млн рублей.

«Удельный вес поступлений налога на доходы физических лиц в консолидированном бюджете Омской области по состоянию на 1 ноября 2017 года составил 35,9%, в областном бюджете — 29,7%», — отметили в региональном УФНС.

Чиновники пояснили, что планы по сбору налогов в 2017 году выполнены на 99,1%

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