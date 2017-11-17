В Волгоградской области испытывают образец самоходного сельскохозяйственного опрыскивателя

Источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

Пока этот самоходный опрыскиватель передвигается только по территории завода, но специалисты говорят: на поле он будет одним из лидеров в своем классе. Преимуществ много, основное — аккуратная работа.

В полной загрузке эта установка весит более полутора тонн, однако нагрузку на поверхность оказывает несущественную. Все дело в колесах низкого давления, именно благодаря им растения на поле не пострадают. И это доказывает простой эксперимент — пластиковая бутылка остается невредимой.

Создали машину на волгоградском заводе практически с нуля — от чертежей до сборки. За основу взяли агрегаты от отечественных легковых автомобилей, значит, проблем с запчастями не будет. Но некоторые детали пришлось изобретать.

Валентин Халявин, слесарь предприятия: «Это действительно уникальная машина, и она в первый раз собиралась. Нужно было все это с чертежа перенести на металл, а с металла уже при помощи припиловки, сверловки, гибки. Первоначально все это делалось вручную».

Василий Кияев, председатель совета директоров предприятия: «Мы планируем этим заниматься, буквально мы запустили около 10 единиц данной техники. Мы как бы сейчас на стадии выпуска, это уже в новом году состоится, и мы будем предлагать данный вид продукции нашему фермеру, региональному и федеральному».

В дальнейшем на заводе планируют наладить серийное производство. Отечественных конкурентов единицы. А западные санкции дают реальный шанс и стимул к развитию.

Михаил Редкозубов, генеральный директор волгоградского предприятия: «Санкции пусть продолжаются — это вам скажет любой колхозник и любой сельхозпроизводитель. В дальнейшем у нас, в принципе, перспективы дальше расширять свой ассортимент».