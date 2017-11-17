Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Михаил Боярский раскритиковал Ольгу Бузову
Из-за редкого заболевания американец пьянеет без алкоголя
Наряды жены Трампа, подвергшиеся критике общественности
Назван средний срок окупаемости сдаваемых квартир
У спасшей девочку в авиакатастрофе учительницы остались 2 сына
Коробка с миллионами Обвинение представило в суде улики по делу Улюкаева
Борис Корчевников рассказал о болезни и своем увольнении
Боярский о Дюжеве, его словах о зрителях и "туфте"
В новый регламент ГИБДД вносят изменения из-за мерзнущих ручек
Из Volkswagen Beetle сделали отель (фото)
“Я - алкоголик”: Лолита Миляковская сделала заявление
«Любимая девочка!»: Овечкин обратился к Шубской
Ким Кардашьян заработала 10 миллионов долларов за один день
Серена Уильямс и Алексис Оганян сыграли пышную свадьбу
Главная причина, по которой нельзя вылечить грипп
Ученые объяснили, почему пьянство ведет к слабоумию
Поляки предложили снести сталинскую высотку в Варшаве
5 советов, как сделать ремонт в старой квартире
Фоторепортажи
16Обрушение жилого дома в Ижевске
8Военный переворот в Зимбабве
13:13 (мск), источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

В Волгоградской области испытывают образец самоходного сельскохозяйственного опрыскивателя

Сельхозсезон подошел к концу, однако работа у аграриев не прекращается: в хозяйствах уже готовят технику к весеннему севу, а на полях всходы озимки до снегопадов предстоит обработать от вредителей. Помогают фермерам волгоградские промышленники: в регионе испытывают образец самоходного опрыскивателя.

Источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

Пока этот самоходный опрыскиватель передвигается только по территории завода, но специалисты говорят: на поле он будет одним из лидеров в своем классе. Преимуществ много, основное — аккуратная работа.

В полной загрузке эта установка весит более полутора тонн, однако нагрузку на поверхность оказывает несущественную. Все дело в колесах низкого давления, именно благодаря им растения на поле не пострадают. И это доказывает простой эксперимент — пластиковая бутылка остается невредимой.

Создали машину на волгоградском заводе практически с нуля — от чертежей до сборки. За основу взяли агрегаты от отечественных легковых автомобилей, значит, проблем с запчастями не будет. Но некоторые детали пришлось изобретать.

Валентин Халявин, слесарь предприятия: «Это действительно уникальная машина, и она в первый раз собиралась. Нужно было все это с чертежа перенести на металл, а с металла уже при помощи припиловки, сверловки, гибки. Первоначально все это делалось вручную».

Василий Кияев, председатель совета директоров предприятия: «Мы планируем этим заниматься, буквально мы запустили около 10 единиц данной техники. Мы как бы сейчас на стадии выпуска, это уже в новом году состоится, и мы будем предлагать данный вид продукции нашему фермеру, региональному и федеральному».

В дальнейшем на заводе планируют наладить серийное производство. Отечественных конкурентов единицы. А западные санкции дают реальный шанс и стимул к развитию.

Михаил Редкозубов, генеральный директор волгоградского предприятия: «Санкции пусть продолжаются — это вам скажет любой колхозник и любой сельхозпроизводитель. В дальнейшем у нас, в принципе, перспективы дальше расширять свой ассортимент».

Этот опрыскиватель пока только испытывают, но уже сейчас понятно: характеристики техники практически не уступают импортным аналогам, а вот цена в десятки раз ниже. Без таких установок российским аграриям не обойтись, а значит, у волгоградской разработки большое будущее.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В Сеть попали интимные фотографии балерины Волочковой
Бывшая жена Джигарханяна рассказала о его измене и гибели дочери
ВГТРК не покажет Олимпиаду в случае неучастия сборной России
Генерал ФСО Лопырев осужден на 10 лет колонии за взятки
ФАС: плацкарт может быть дороже купе и билета на самолет
Госдума приняла пакет законов о черных списках авиадебоширов
«Сюрприз для Рамзана»: как живут русские в Чечне
Деньги не всегда помогают: почему швейцарцы живут дольше россиян
У ФСБ в Москве похитили кабель спецсвязи
Спорт
Готовиться ли России к отстранению от Олимпиады? Всемирное антидопинговое агентство заявило, что Россия не выполнила всего необходимого для возвращения своих прав
Авто
Еще один регион России получил новый код Подразделения ГИБДД Самарской области начали выдавать непривычные для автомобилистов номерные знаки
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
49-летняя Ольга Кабо стала бабушкой: первое фото со съемок Популярная актриса поделилась кадром, на котором позирует вместе с «внуком»
Недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
В Петербурге увеличат налоги на дорогую недвижимость
Леди
В моду вошли недорогие украшения (фото) Пока красивая одежда спрятана под громоздкой верхней одеждой, самое время обновить свои «золотые запасы»
Дети
Андрей Малахов впервые стал отцом Жена телеведущего родила ему долгожданного сына.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь