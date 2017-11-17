Союз бизнеса из ФРГ намерен открыть представительство в Калининграде

Соглашение о сотрудничестве правительства Калининградской области и Федерального союза малого и среднего бизнеса в Германии подписали в Берлине калининградский губернатор Антон Алиханов и президент союза Марио Оховен.

«Союз, согласно документу, рассмотрит возможность открытия своего представительства на территории Калининградской области, намерен проводить конференции, выставки, семинары и другие мероприятия», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что по соглашению стороны объединяют усилия в целях улучшения инвестиционного климата в Калининградской области, развития и расширения контактов между предприятиями и организациями российского эксклава и Германии. Достигнута договоренность о реализации совместных прикладных проектов, в том числе, научно-технического и социального характера. В соглашение включен пункт об обмене информацией о мерах государственной поддержки инвестиционной деятельности.

В рамках визита в ФРГ делегации Калининградской области во главе с губернатором в Берлине в Торговом представительстве России в Германии прошла презентация инвестиционного потенциала самого западного российского региона. Встреча собрала более 250 немецких предпринимателей и представителей различных бизнес-объединений страны.