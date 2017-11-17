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11:51 (мск), источник: РИА Новости

Союз бизнеса из ФРГ намерен открыть представительство в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 17 ноя — РИА Новости. Федеральный союз малого и среднего бизнеса Германии рассмотрит возможность открытия своего представительства на территории Калининградской области, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Соглашение о сотрудничестве правительства Калининградской области и Федерального союза малого и среднего бизнеса в Германии подписали в Берлине калининградский губернатор Антон Алиханов и президент союза Марио Оховен.

«Союз, согласно документу, рассмотрит возможность открытия своего представительства на территории Калининградской области, намерен проводить конференции, выставки, семинары и другие мероприятия», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что по соглашению стороны объединяют усилия в целях улучшения инвестиционного климата в Калининградской области, развития и расширения контактов между предприятиями и организациями российского эксклава и Германии. Достигнута договоренность о реализации совместных прикладных проектов, в том числе, научно-технического и социального характера. В соглашение включен пункт об обмене информацией о мерах государственной поддержки инвестиционной деятельности.

В рамках визита в ФРГ делегации Калининградской области во главе с губернатором в Берлине в Торговом представительстве России в Германии прошла презентация инвестиционного потенциала самого западного российского региона. Встреча собрала более 250 немецких предпринимателей и представителей различных бизнес-объединений страны.

Федеральный Союз малого и среднего бизнеса Германии (BVMW) объединяет малые и средние предприятия Германии. Основан в 1975 году в Бонне, членами союза являются 50 тысяч предприятий Германии, обеспечивающих занятость около 10 миллионов человек. BVMW имеет представительства во всех федеральных землях Германии и за рубежом. Помимо лоббирования интересов германских предпринимателей, союз фокусируется на объединении участников и поддержке внешней торговли.

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 Союз бизнеса из ФРГ намерен открыть представительство в Калининграде
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