В Октябрьском округе снесли 20 незаконных киосков

Мэрия сообщила о продолжении работы по выносу незаконных торговых объектов в Омске. Так, в Октябрьском округе с начала 2017 года было снесено 20 несанкционированных ларьков и павильонов. До конца года планируется вывезти еще 7 торговых точек.

Виктор Колобков, советник отдела экономики и потребительского рынка администрации Октябрьского округа:

— На этой неделе вынесено три нестационарных торговых объекта, установленных незаконно, все они были размещены на территории поселка Волжский. Данные киоски были установлены вблизи остановочного павильона, что затрудняло посадку и высадку пассажиров. И об этом в администрацию Октябрьского округа поступали обращения жителей. Теперь собственники вынесенных объектов могут их забрать, предъявив на киоски соответствующие документы и компенсировав затраты на их вывоз.