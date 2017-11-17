В Октябрьском округе снесли 20 незаконных киосков
Некоторые киоски закрывают и загораживают проходы.
Некоторые киоски закрывают и загораживают проходы.
Мэрия сообщила о продолжении работы по выносу незаконных торговых объектов в Омске. Так, в Октябрьском округе с начала 2017 года было снесено 20 несанкционированных ларьков и павильонов. До конца года планируется вывезти еще 7 торговых точек.
Виктор Колобков, советник отдела экономики и потребительского рынка администрации Октябрьского округа:
— На этой неделе вынесено три нестационарных торговых объекта, установленных незаконно, все они были размещены на территории поселка Волжский. Данные киоски были установлены вблизи остановочного павильона, что затрудняло посадку и высадку пассажиров. И об этом в администрацию Октябрьского округа поступали обращения жителей. Теперь собственники вынесенных объектов могут их забрать, предъявив на киоски соответствующие документы и компенсировав затраты на их вывоз.
В администрации Октябрьского округа напомнили, владельцам точек предоставляется срок, когда они могут добровольно снести киоск. Если же они не убирают павильоны вовремя, этим приходится заниматься специалистам муниципального предприятия «Муниципальная недвижимость» — они вывозят ларьки на штрафстоянку. Чтобы получить киоск обратно, владельцу придется оплачивать работу по вывозу киоска.