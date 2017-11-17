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12:07 (мск), источник: Newslab.ru

Терминалы Сбербанка перестали принимать 5-тысячные купюры

В Красноярском крае платежные терминалы Сбербанка перестали принимать 5-тысячные купюры. Эту информацию Newslab.ru подтвердили в красноярском отделении Сбербанка.

Источник: Reuters

Как рассказали в пресс-центре, это временное ограничение. Оно связано с тем, что сейчас платежные терминалы могут принимать поддельные 5-тысячные купюры высокого качества. В Сбербанке рассказали, что специалисты вносят изменения в программное обеспечение терминалов, чтобы оборудование распознавало фальшивки высокого качества: «Работа ведется ежедневно, терминалы снова начинают принимать 5-тысячные банкноты по мере обновления программы. Это плановая работа, мы планируем закончить в ближайшее время».

Сейчас 5-тысячные купюры не принимают меньше 15% платежных терминалов.

В пресс-службе подчеркнули, что речь идет не о банкоматах, а именно о платежных терминалах: «Разница в том, что в банкомате можно снять и внести деньги, а платежный терминал работает только на прием наличных. То есть с его помощью клиент может только что-то оплатить».

Напомним, в начале ноябре полицейские предупреждали красноярцев о том, что в городе появились новые поддельные банкноты номиналом 5 тысяч рублей. Горожанами напомнили, что чаще всего фальшивки пытаются дать на сдачу на рынках, заправках и в торговых павильонах.

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