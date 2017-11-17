Терминалы Сбербанка перестали принимать 5-тысячные купюры
В Красноярском крае платежные терминалы Сбербанка перестали принимать 5-тысячные купюры. Эту информацию Newslab.ru подтвердили в красноярском отделении Сбербанка.
В Красноярском крае платежные терминалы Сбербанка перестали принимать 5-тысячные купюры. Эту информацию Newslab.ru подтвердили в красноярском отделении Сбербанка.
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Сейчас 5-тысячные купюры не принимают меньше 15% платежных терминалов.
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Напомним, в начале ноябре полицейские предупреждали красноярцев о том, что в городе появились новые поддельные банкноты номиналом 5 тысяч рублей. Горожанами напомнили, что чаще всего фальшивки пытаются дать на сдачу на рынках, заправках и в торговых павильонах.