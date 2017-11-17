Транснефть-Западная Сибирь завершила техперевооружение участка МН Омск-Иркутск
Техническое перевооружение объекта проводилось на действующем нефтепроводе без остановки транспортировки нефти.
Техническое перевооружение объекта проводилось на действующем нефтепроводе без остановки транспортировки нефти.
Объем телемеханизации технологического участка соответствует требованиям технического регламента по автоматизации и телемеханизации технологического оборудования площадочных и линейных объектов магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов.
Была выполнена замена существующих пунктов контроля и управления (ПКУ) на новые в комплекте со шкафами телемеханики, замена существующих шкафов телемеханики, оснащение комплектами
Как пояснил и.о. главного инженера АО «Транснефть- Западная Сибирь» Дмитрий Хрычев, при выполнении работ было применено оборудование отечественного производства, которое имеет необходимые сертификаты и отвечает всем экологическим,
Система линейной телемеханизации предназначена для контроля и управления технологическим оборудованием магистральных нефтепроводов и магистральных нефтепродуктопроводов (МН и МНПП). Она включает пункты контроля и управления узлов запорной арматуры, станции электрохимзащиты, камеры пуска и приема средств очистки и диагностики, линейные разъединители и выключатели вдольтрассовой ЛЭП. Контроль и управление объектами линейной части осуществляется диспетчером по средствам системы диспетчерского контроля и управления районного диспетчерского пункта «Омск».
Главная задача технического перевооружения линейной телемеханики МН и МНПП — обеспечение безопасного и безаварийного функционирования производственных объектов АО «Транснефть — Западная Сибирь» при минимальном количестве оперативного и обслуживающего персонала и с применением современных средств микропроцессорной техники.