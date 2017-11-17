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12:25 (мск), источник: "Российская газета"

Транснефть-Западная Сибирь завершила техперевооружение участка МН Омск-Иркутск

Техническое перевооружение объекта проводилось на действующем нефтепроводе без остановки транспортировки нефти.

Объем телемеханизации технологического участка соответствует требованиям технического регламента по автоматизации и телемеханизации технологического оборудования площадочных и линейных объектов магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов.

Была выполнена замена существующих пунктов контроля и управления (ПКУ) на новые в комплекте со шкафами телемеханики, замена существующих шкафов телемеханики, оснащение комплектами контрольно-измерительных приборов (КИП) новых герметичных колодцев отбора давления на 11 узлах запорной арматуры. Установлены приборные шкафы с импульсными линиями для отборов давления на камерах приема-пуска средств очистки и диагностики (КППСОД), датчики герметичности камеры, прохождения СОД и контроля загазованности.

Как пояснил и.о. главного инженера АО «Транснефть- Западная Сибирь» Дмитрий Хрычев, при выполнении работ было применено оборудование отечественного производства, которое имеет необходимые сертификаты и отвечает всем экологическим, санитарно-гигиеническим нормам и требованиям промышленной безопасности. Особое внимание уделено обеспечению высокого уровня пожарной безопасности объекта в связи повышенной категорией его пожароопасности. Автоматической системой пожарной сигнализации (ПС) оборудованы существующие шесть ПКУ и новые ПКУ в количестве пяти единиц.

Система линейной телемеханизации предназначена для контроля и управления технологическим оборудованием магистральных нефтепроводов и магистральных нефтепродуктопроводов (МН и МНПП). Она включает пункты контроля и управления узлов запорной арматуры, станции электрохимзащиты, камеры пуска и приема средств очистки и диагностики, линейные разъединители и выключатели вдольтрассовой ЛЭП. Контроль и управление объектами линейной части осуществляется диспетчером по средствам системы диспетчерского контроля и управления районного диспетчерского пункта «Омск».

Главная задача технического перевооружения линейной телемеханики МН и МНПП — обеспечение безопасного и безаварийного функционирования производственных объектов АО «Транснефть — Западная Сибирь» при минимальном количестве оперативного и обслуживающего персонала и с применением современных средств микропроцессорной техники.

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