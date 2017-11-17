В Башкирии опубликованы новые «денежные» вакансии

АО «Уфа-Авиагаз» требуется заместитель начальника технического отдела с опытом работы не менее двух лет. Необходимо высшее техническое образование. В должностные обязанности входит планирование работы отдела, контроль своевременного пополнения и изменения баз данных нормативной технической документации.

Заработная плата — 30 тысяч рублей, социальный пакет.

Этому же предприятию требуется начальник технического надзора в строительстве, с опытом работы не менее трех лет, имеющий высшее техническое образование. В должностные обязанности входит планирование работы отдела, организация технического надзора, участие в разработке проектно-конструкторской документации.

Зарплата — 35 тысяч рублей, социальный пакет.

Стерлитамакское ООО «Руско Лифт» примет на работу инженера-конструктора по специализации «Машиностроение». Необходим опыт работы.

Заработная плата — 30 тысяч рублей.

Этому же предприятию требуется инженер-технолог с зарплатой 30 тысяч рублей, а также инженер-электронщик на работу вахтовым методом с заработной платой 35 тысяч рублей.

Ижевское ООО «Либерти» примет на работу вахтовым методом монтажника технологических трубопроводов 3−6 разряда с заработной платой 45 тысяч рублей и электрогазосварщик 4−6 разряда с зарплатой 80 тысяч рублей. Необходим опыт работы не менее года.

Администрации Федоровского района требуется управляющий делами. Требование к стажу — не менее четырех лет.

В должностные обязанности входит обеспечение организационной, хозяйственной деятельности, организация работы в области делопроизводства и документооборота, а также умение планировать, прогнозировать и принимать управленческие решения.

Заработная плата — 35 тысяч рублей.