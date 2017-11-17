В Башкирии опубликованы новые «денежные» вакансии
УФА, 17 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Минтруд Башкортостана сообщил о новых вакансиях с заработной платой, превышающей 30 тысяч рублей.
УФА, 17 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Минтруд Башкортостана сообщил о новых вакансиях с заработной платой, превышающей 30 тысяч рублей.
АО «Уфа-Авиагаз» требуется заместитель начальника технического отдела с опытом работы не менее двух лет. Необходимо высшее техническое образование. В должностные обязанности входит планирование работы отдела, контроль своевременного пополнения и изменения баз данных нормативной технической документации.
Заработная плата — 30 тысяч рублей, социальный пакет.
Этому же предприятию требуется начальник технического надзора в строительстве, с опытом работы не менее трех лет, имеющий высшее техническое образование. В должностные обязанности входит планирование работы отдела, организация технического надзора, участие в разработке
Зарплата — 35 тысяч рублей, социальный пакет.
Стерлитамакское ООО «Руско Лифт» примет на работу
Заработная плата — 30 тысяч рублей.
Этому же предприятию требуется
Ижевское ООО «Либерти» примет на работу вахтовым методом монтажника технологических трубопроводов 3−6 разряда с заработной платой 45 тысяч рублей и электрогазосварщик 4−6 разряда с зарплатой 80 тысяч рублей. Необходим опыт работы не менее года.
Администрации Федоровского района требуется управляющий делами. Требование к стажу — не менее четырех лет.
В должностные обязанности входит обеспечение организационной, хозяйственной деятельности, организация работы в области делопроизводства и документооборота, а также умение планировать, прогнозировать и принимать управленческие решения.
Заработная плата — 35 тысяч рублей.
С этими и другими вакансиями можно ознакомиться на Информационном портале занятости населения Минтруда Башкортостана.