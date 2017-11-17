Закончить класть плитку на улице Большой Садовой в Ростове обещают до 15 декабря

По данным на 14 ноября, было уложено 35 тыс. кв. м нового покрытия, осталось еще 4,7 тыс. кв. м. Работы ведут 12 бригад из 70 человек.

Отметим, что ранее сроком окончания работ называлось 30 октября: такую дату обозначил директор городского департамента автомобильных дорог Сергей Лиманов. 13 ноября губернатор Ростовской области Василий Голубев подверг критике работы по благоустройству главной улицы южной столицы, усомнившись в том, что они будут завершены до новой озвученной даты окончания — 20 ноября.

«Садовая является вашим лицом. Нужно сделать ее по максимуму комфортной. А сейчас здесь все как у плохого хозяина. Обращаю ваше внимание на организацию работ. Не может быть на готовом тротуаре мусор, строительные конструкции. Все должно быть в идеальном порядке», — сказал Василий Голубев.

По словам представителей администрации Ростова-на-Дону, к работам по благоустройству были дополнительно подключены еще четыре организации, которые помогут ликвидировать отставание от графика. Оно получилось из-за сложностей в перекладке сетей и недобросовестного подрядчика. Также в администрации сообщили, что новая тротуарная плитка, безопасна, а работы проводятся согласно ГОСТу.

Тем не менее, в ноябре на сервисе «Благоустройство» на портале городской администрации появилась жалоба горожанина на качество ремонта тротуаров на улице Большая Садовая. На его фотографиях было видно неровно уложенную плитку, недоделанные и брошенные части тротуара, а также ливневые водостоки, заканчивающиеся тупиком.