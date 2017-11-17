Закончить класть плитку на улице Большой Садовой в Ростове обещают до 15 декабря
В городской администрации пообещали закончить укладку плитки на улице Большой Садовой в
В городской администрации пообещали закончить укладку плитки на улице Большой Садовой в
По данным на 14 ноября, было уложено 35 тыс. кв. м нового покрытия, осталось еще 4,7 тыс. кв. м. Работы ведут 12 бригад из 70 человек.
Отметим, что ранее сроком окончания работ называлось 30 октября: такую дату обозначил директор городского департамента автомобильных дорог Сергей Лиманов. 13 ноября губернатор Ростовской области Василий Голубев подверг критике работы по благоустройству главной улицы южной столицы, усомнившись в том, что они будут завершены до новой озвученной даты окончания — 20 ноября.
«Садовая является вашим лицом. Нужно сделать ее по максимуму комфортной. А сейчас здесь все как у плохого хозяина. Обращаю ваше внимание на организацию работ. Не может быть на готовом тротуаре мусор, строительные конструкции. Все должно быть в идеальном порядке», — сказал Василий Голубев.
По словам представителей администрации
Тем не менее, в ноябре на сервисе «Благоустройство» на портале городской администрации появилась жалоба горожанина на качество ремонта тротуаров на улице Большая Садовая. На его фотографиях было видно неровно уложенную плитку, недоделанные и брошенные части тротуара, а также ливневые водостоки, заканчивающиеся тупиком.
Напомним, на главной улице Ростова началась масштабная реконструкция, работы будут проводиться в рамках концепции, разработанной КБ «Стрелка» вместе с архитектурным бюро «Проект». Первоначально по всей длине улицы будет заменена тротуарная плитка. Ее укладка производится с учетом передвижения маломобильных групп населения.