С начала года потребители украли у АО «Янтарьэнерго» 7 млн кВт/ч

Источник: Новый Калининград

В целом в ходе проверок было выявлено о 690 фактов безучетного потребления и 103 — бездоговорного физическими и юридическими лицами. Объём незаконного потребления электроэнергии физическими лицами составил почти 4,4 млн кВт/ч, что в экономическом плане равно более 12,8 млн рублей. В отношении граждан энергетики составили 645 актов о безучетном и бездоговорном потреблении энергоресурсов. В отношении юрлиц составлено в 4 раза меньше актов — 148. Суммарно данная группа заявителей незаконно потребила более 2,5 млн кВт/ч, что в денежном эквиваленте составляет более 10,3 млн рублей.

Так, женщина, проживающая в поселке Майское Славского округа, не имея договора с сетевой компанией, длительное время незаконно пользовалась электроэнергией. Она израсходовала более 10 000 кВт/ч, нанеся «Янтарьэнерго» экономический ущерб в размере свыше 103 тысяч рублей. Этой суммы достаточно для исполнения обязательств по технологическому присоединению к сетям одного заявителя льготной категории.

Сумму бездоговорного потребления электроэнергии АО «Янтарьэнерго» взыскало с нарушительницы в судебном порядке. Кроме этого, гражданка выплатит штраф — 5 000 рублей. В суде женщина полностью признала свою вину.