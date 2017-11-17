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13:21 (мск), источник: Новый Калининград

С начала года потребители украли у АО «Янтарьэнерго» 7 млн кВт/ч

С начала года потребители украли у АО «Янтарьэнерго» более 7 млн кВт/ч электроэнергии, причинив ущерб сетевой компании на 23 млн рублей. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в пресс-службе предприятия.

Источник: Новый Калининград

В целом в ходе проверок было выявлено о 690 фактов безучетного потребления и 103 — бездоговорного физическими и юридическими лицами. Объём незаконного потребления электроэнергии физическими лицами составил почти 4,4 млн кВт/ч, что в экономическом плане равно более 12,8 млн рублей. В отношении граждан энергетики составили 645 актов о безучетном и бездоговорном потреблении энергоресурсов. В отношении юрлиц составлено в 4 раза меньше актов — 148. Суммарно данная группа заявителей незаконно потребила более 2,5 млн кВт/ч, что в денежном эквиваленте составляет более 10,3 млн рублей.

Так, женщина, проживающая в поселке Майское Славского округа, не имея договора с сетевой компанией, длительное время незаконно пользовалась электроэнергией. Она израсходовала более 10 000 кВт/ч, нанеся «Янтарьэнерго» экономический ущерб в размере свыше 103 тысяч рублей. Этой суммы достаточно для исполнения обязательств по технологическому присоединению к сетям одного заявителя льготной категории.

Сумму бездоговорного потребления электроэнергии АО «Янтарьэнерго» взыскало с нарушительницы в судебном порядке. Кроме этого, гражданка выплатит штраф — 5 000 рублей. В суде женщина полностью признала свою вину.

Всего же жители Славского округа и Нестеровского района незаконно потребили свыше 128 тысяч и 326 тысяч кВт/ч электроэнергии соответственно. Но лидером по незаконному потреблению электроэнергии является Светлогорский район, его потребители израсходовали почти 895 тысяч кВт/ч, нанеся ущерб «Янтарьэнерго» в размере более 3,2 миллиона рублей.

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