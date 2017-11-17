Мэрия Екатеринбурга потратит 30 миллионов на реновацию

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Пять дворовых территорий на Уралмаше и Эльмаше будут реконструированы в 2018 году в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «город Екатеринбург». Об этом сообщает пресс-служба мэрии уральской столицы.

В программу реконструкции попадают дворы домов по улицам 40 лет Октября, Баумана, Бакинских Комиссаров, Старых Большевиков, а также на проспекте Космонавтов. На проведение работ из бюджета выделено 30 миллионов рублей.

Как пояснили «Уралинформбюро» в пресс-службе гордаминистрации, отбор заявок от жителей домов, желающих обновить свои дворы, проводился по шести ключевым критериям. Среди них— плохое состояние асфальтового покрытия, отсутствие или ненадлежащее состояние детской площадки, проблемы с освещением, дефицит парковочных мест. Также учитывалась полнота предоставленной документации.