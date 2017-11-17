Мэрия Екатеринбурга потратит 30 миллионов на реновацию
Дворов Уралмаша и Эльмаша.
Дворов Уралмаша и Эльмаша.
Пять дворовых территорий на Уралмаше и Эльмаше будут реконструированы в 2018 году в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «город Екатеринбург». Об этом сообщает
В программу реконструкции попадают дворы домов по улицам 40 лет Октября, Баумана, Бакинских Комиссаров, Старых Большевиков, а также на проспекте Космонавтов. На проведение работ из бюджета выделено 30 миллионов рублей.
Как пояснили «Уралинформбюро» в
Следует напомнить, что в 2017 году в рамках реализации программы в Екатеринбурге муниципалитет планировал благоустроить 14 дворовых территорий. На эти цели из бюджетов всех уровней было потрачено 66,4 миллиона рублей.