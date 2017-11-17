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13:00 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии создана региональная лизинговая компания

УФА, 17 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В Башкортостане зарегистрирована Региональная лизинговая компания. Генеральным директором компании назначен Азамат Асадуллин. Об этом агентству «Башинформ» сообщили в Торгово-промышленной палате республики.

Региональная лизинговая компания Башкортостана организована в форме акционерного общества с уставным капиталом в 2 млрд рублей.

Уставной капитал сформирован за счет взноса Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорации МСП) в размере 1,5 млрд рублей и Республики Башкортостан в размере 500 млн рублей.

Участниками программы лизинга могут стать индивидуальные и малые предприятия республики, имеющие потребность в приобретении в лизинг промышленного оборудования, оборудования в сфере переработки и хранения сельскохозяйственной продукции и иного высокотехнологичного оборудования.

Максимальная конечная ставка по лизингу оборудования импортного производства составит 8% годовых, отечественного производства — 6% годовых, авансовый платеж — от 15%, срок договора лизинга — до 60 месяцев.

«Мы приглашаем предпринимателей воспользоваться услугами региональной лизинговой компании, так как это реальная возможность получить финансирование уже в этом году», — отметил член совета директоров АО «Региональная лизинговая компания Башкортостана», президент Торгово-промышленной палаты республики Азат Фазлыев.

Программа льготного лизинга оборудования Корпорации МСП реализуется в соответствии с паспортом приоритетного проекта «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», утвержденного Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Получить более подробную информацию по вопросам участия в программе лизинга можно в Торгово-промышленной палате Башкортостана.

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