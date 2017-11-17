В Екатеринбурге озвучили рецепт спасения сельских больниц

Изменения, в частности, коснутся больниц, расположенных на отделенных территориях.

«На протяжении последних двух-трех лет активного внедрения системы тарифицирования, которая основана на оплате за клинико-статистические группы встал вопрос, что же делать с маломощными, незарабатывающими больницами, которые обслуживают незначительное количество населения, находятся в труднодоступных районах, в их составе работают четыре врача максимум, которые оказывают самую простую медицинскую помощь. Нужную, полезную, но самую простую и недорогостоящую. Вместе с тем, эти больницы мы с вами закрыть не можем — они должны быть», — отметила она.

В 2018 году финансировать такие медучреждения предлагается по подушевому нормативу, а не по объему оказанной помощи, на которую установлены невысокие тарифы.

«Фактически мы вернемся к некой смете. Это не значит, что эти больницы должны прекращать учет оказанной медицинской помощи. Это не значит, что эти больницы заканчивают свою жизнедеятельность и становятся неэффективными участниками системы», — добавила Ольга Царева.

Также изменения касаются финансирования химиотерапии — его будут дифференцировать в зависимости от схемы лечения. Кроме того, будет применяться новая система оценки потребности в реабилитации.

«Люди с незначительной потребностью в реабилитационных мероприятиях, которые могут сами себя обеспечивать, самостоятельно осуществлять свою деятельность, должны проходить лечение в дневном стационаре и не укладываться на стационарное лечение, например, для единичных капельниц», — уточнила начальник управления ФФОМС.

По ее словам, таким образом планируется разгрузить стационары от непрофильной госпитализации и «полным рублем» оплачивать помощь тяжелобольным.

В 2018 году появится новый профиль для оплаты — гериатрия, то есть лечение людей пожилого и старческого возраста.

Скорректируют финансирование экстракорпорального оплодотворения — здесь добавится еще один этап — криоконсервация.

«В зависимости от того, проведена она или нет, применяются соответствующие коэффициенты затратоемкости, которые позволяют не переплачивать за проведенные процедуры», — указала Ольга Царева, подчеркнув, что хранение криоконсервированных клеток должно происходить «за счет личных средств граждан или иных источников».

Она особо отметила, что в следующем году нужно «предпринять все мыслимые и немыслимые усилия», чтобы не сорвать указы президента РФ по зарплатам врачей. Начальник управления ФФОМСа уточнила, что в следующем году финансирование медучреждений за счет ОМС в целом по стране вырастет на 334 млрд (на 20%) к уровню этого года. Из этого объема средств 313 млрд должно пойти на зарплату, ее доля в структуре тарифа должна вырасти.