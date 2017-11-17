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13:12 (мск), источник: ЕАН

В Екатеринбурге озвучили рецепт спасения сельских больниц

В России в 2018 году частично изменится порядок финансирования медицинских учреждений из Фонда обязательного медицинского страхования, сообщила на всероссийском совещании «Региональный опыт формирования эффективной модели обязательного медицинского страхования» начальник управления модернизации ОМС Федерального фонда ОМС Ольга Царева.

Изменения, в частности, коснутся больниц, расположенных на отделенных территориях.

«На протяжении последних двух-трех лет активного внедрения системы тарифицирования, которая основана на оплате за клинико-статистические группы встал вопрос, что же делать с маломощными, незарабатывающими больницами, которые обслуживают незначительное количество населения, находятся в труднодоступных районах, в их составе работают четыре врача максимум, которые оказывают самую простую медицинскую помощь. Нужную, полезную, но самую простую и недорогостоящую. Вместе с тем, эти больницы мы с вами закрыть не можем — они должны быть», — отметила она.

В 2018 году финансировать такие медучреждения предлагается по подушевому нормативу, а не по объему оказанной помощи, на которую установлены невысокие тарифы.

«Фактически мы вернемся к некой смете. Это не значит, что эти больницы должны прекращать учет оказанной медицинской помощи. Это не значит, что эти больницы заканчивают свою жизнедеятельность и становятся неэффективными участниками системы», — добавила Ольга Царева.

Также изменения касаются финансирования химиотерапии — его будут дифференцировать в зависимости от схемы лечения. Кроме того, будет применяться новая система оценки потребности в реабилитации.

«Люди с незначительной потребностью в реабилитационных мероприятиях, которые могут сами себя обеспечивать, самостоятельно осуществлять свою деятельность, должны проходить лечение в дневном стационаре и не укладываться на стационарное лечение, например, для единичных капельниц», — уточнила начальник управления ФФОМС.

По ее словам, таким образом планируется разгрузить стационары от непрофильной госпитализации и «полным рублем» оплачивать помощь тяжелобольным.

В 2018 году появится новый профиль для оплаты — гериатрия, то есть лечение людей пожилого и старческого возраста.

Скорректируют финансирование экстракорпорального оплодотворения — здесь добавится еще один этап — криоконсервация.

«В зависимости от того, проведена она или нет, применяются соответствующие коэффициенты затратоемкости, которые позволяют не переплачивать за проведенные процедуры», — указала Ольга Царева, подчеркнув, что хранение криоконсервированных клеток должно происходить «за счет личных средств граждан или иных источников».

Она особо отметила, что в следующем году нужно «предпринять все мыслимые и немыслимые усилия», чтобы не сорвать указы президента РФ по зарплатам врачей. Начальник управления ФФОМСа уточнила, что в следующем году финансирование медучреждений за счет ОМС в целом по стране вырастет на 334 млрд (на 20%) к уровню этого года. Из этого объема средств 313 млрд должно пойти на зарплату, ее доля в структуре тарифа должна вырасти.

«Понятно, что вы все увеличите тариф. Но эти деньги таким образом должны использоваться лечебными учреждениями, чтобы они в полном объеме могли выполнять указ. Не закрывать кредиторку и не красить заборы, а осуществлять выплату заработной платы», — заявила она.

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