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13:42 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Билеты на поезд Москва-Новосибирск оказались дороже авиабилетов

Минимальная стоимость авиаперелета составила 4000 рублей, а за билет в плацкартный вагон придется заплатить от 4100 до 6500 рублей, об этом сообщает пресс-служба ФАС России.

Билеты на поезд Москва-Новосибирск оказались дороже авиабилетов, рассказали в пресс-службе ФАС.

Минимальная цена билета в плацкартном вагоне до Новосибирска составила 4100 рублей. За фирменный поезд необходимо заплатить 6500 рублей. В то время как добраться из Москвы в Новосибирск на самолете можно всего за 4000 рублей.

Пассажир в самолете экономит не только деньги, но и время. Перелет займет 4 часа, а ехать на поезде придется 2 дня.

«Авиация снизила цены на 10% и увеличила пассажиропоток на 22%. Федеральная пассажирская компания же наоборот, увеличила тарифы на 3,9% и потеряла 8,5% клиентов в сегменте плацкарт и общие вагоны», — отметил заместитель руководителя ФАС России Александр Редько.

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