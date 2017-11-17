Билеты на поезд Москва-Новосибирск оказались дороже авиабилетов
Минимальная стоимость авиаперелета составила 4000 рублей, а за билет в плацкартный вагон придется заплатить от 4100 до 6500 рублей, об этом сообщает
Минимальная стоимость авиаперелета составила 4000 рублей, а за билет в плацкартный вагон придется заплатить от 4100 до 6500 рублей, об этом сообщает
Билеты на поезд
Минимальная цена билета в плацкартном вагоне до Новосибирска составила 4100 рублей. За фирменный поезд необходимо заплатить 6500 рублей. В то время как добраться из Москвы в Новосибирск на самолете можно всего за 4000 рублей.
Пассажир в самолете экономит не только деньги, но и время. Перелет займет 4 часа, а ехать на поезде придется 2 дня.
«Авиация снизила цены на 10% и увеличила пассажиропоток на 22%. Федеральная пассажирская компания же наоборот, увеличила тарифы на 3,9% и потеряла 8,5% клиентов в сегменте плацкарт и общие вагоны», — отметил заместитель руководителя ФАС России Александр Редько.