Билеты на поезд Москва-Новосибирск оказались дороже авиабилетов, рассказали в пресс-службе ФАС.

Минимальная цена билета в плацкартном вагоне до Новосибирска составила 4100 рублей. За фирменный поезд необходимо заплатить 6500 рублей. В то время как добраться из Москвы в Новосибирск на самолете можно всего за 4000 рублей.

Пассажир в самолете экономит не только деньги, но и время. Перелет займет 4 часа, а ехать на поезде придется 2 дня.