В Омской области увеличат прожиточный минимум до 9201 рублей

В Омской области увеличат прожиточный минимум. Это следует из проекта постановления омского правительства.

По мнению чиновников, трудоспособному населению в месяц требуется 9760 рублей, для пенсионеров — 7386 рублей, для детей — до 9399 рублей.

Напомним, величина прожиточного минимума устанавливается раз в три месяца. Основанием для пересмотра являются цены на продукты питания непродовольственные товары и услуги и расходов по обязательным платежам и сборам.