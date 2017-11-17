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13:31 (мск), источник: АиФ Омск

В Омской области увеличат прожиточный минимум до 9201 рублей

Проект должен утвердить врио губернатора Бурков.

В Омской области увеличат прожиточный минимум. Это следует из проекта постановления омского правительства.

Региональный минтруд установил новый размер прожиточного минимума, который составляет 9201 рублей. Чиновники подготовили постановление, которое должен утвердить врио губернатора Омской области.

По мнению чиновников, трудоспособному населению в месяц требуется 9760 рублей, для пенсионеров — 7386 рублей, для детей — до 9399 рублей.

Напомним, величина прожиточного минимума устанавливается раз в три месяца. Основанием для пересмотра являются цены на продукты питания непродовольственные товары и услуги и расходов по обязательным платежам и сборам.

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