Уровень безработицы в Нижегородской области на 1 ноября составил 0,4%
По информации управления государственной службы занятости населения Нижегородской области, на учете в статусе безработных на начало ноября находились 6,9 тыс. человек.
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По информации управления государственной службы занятости населения Нижегородской области, на учете в статусе безработных на начало ноября находились 6,9 тыс. человек.
Вакансий же гораздо больше — 31,6 тыс., причем 66% по рабочим специальностям.
Уровень безработицы в регионе по данным на 1 ноября — 0,4%, для сравнения в ПФО средний показатель 0,8%, а в среднем по РФ 0,9%.
Ранее сообщалось, что почти 4,7 тыс. рабочих мест создано в моногородах Нижегородской области с начала 2017 года.