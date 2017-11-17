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13:49 (мск), источник: НТА-Приволжье

Уровень безработицы в Нижегородской области на 1 ноября составил 0,4%

По информации управления государственной службы занятости населения Нижегородской области, на учете в статусе безработных на начало ноября находились 6,9 тыс. человек.

Источник: Reuters

Вакансий же гораздо больше — 31,6 тыс., причем 66% по рабочим специальностям.

Уровень безработицы в регионе по данным на 1 ноября — 0,4%, для сравнения в ПФО средний показатель 0,8%, а в среднем по РФ 0,9%.

Ранее сообщалось, что почти 4,7 тыс. рабочих мест создано в моногородах Нижегородской области с начала 2017 года.

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