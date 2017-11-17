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13:29 (мск), источник: Apiural.ru

Якоб: У Екатеринбурга самый высокий уровень представления заявки на «ЭКСПО»

Глава Администрации города прокомментировал представление российской заявки в Париже.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Представление заявки Екатеринбурга на право проведения Всемирной универсальной выставки «ЭКСПО-2025» прокомментировал глава Администрации города Александр Якоб. Об этом АПИ сообщили в информационно-аналитическом департаменте администрации города.

Напомним, делегация российского заявочного комитета «ЭКСПО-2025» презентовала заявку Екатеринбурга на 162 сессии генеральной ассамблеи Международного бюро выставок в Париже.

«Делегаты Международного бюро выставок внимательно посмотрели все четыре презентации. На мой взгляд, самая качественная заявка была именно у России. У нас был самый высокий уровень представления — заявку представлял лично министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Другие заявки не представляли государственные деятели столь высокого уровня. К тому же, очень выигрышным было то, что нашу заявку представили очень известные за рубежом люди — Владимир Владимирович Познер и Илзе Лиепа», — рассказал Александр Якоб.

Согласно философии «ЭКСПО», Международное бюро выставок должно выбрать тот город, который по итогам мероприятия сможет извлечь максимальную выгоду для своего будущего развития. Если выставка пройдет в Екатеринбурге, то уральской столице в наследство достанутся новый жилой микрорайон, спортивные, деловые и культурные площадки, новая инженерная и транспортная инфраструктура.

Сенсацией стало заявление российской делегации о размере выделенной под будущую выставку «ЭКСПО-2025» площади. Она составит 555 гектаров, что сделает ее самой большой за всю историю проведения Всемирных выставок.

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