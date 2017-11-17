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13:27 (мск), источник: VN.ru

Мэрия Новосибирска: необходимость строительства школ стоит очень остро

Строительство школ, детских садов и поликлиник не успевает за вводом нового жилья в Новосибирске.

Чтобы обеспечить потребность жителей новых микрорайонов в объектах социальной инфраструктуры, городу необходимо ежегодно вводить 15 новых социальных объектов. А городской бюджет способен осилить не больше 8 новых объектов в год.

Более пяти лет подряд в Новосибирске вводится 1−1,5 млн квадратных метров жилья. Растут не просто 20−25-этажные дома, а целые микрорайоны высоток. В некоторых новостройках до тысячи квартир.

Их жителей необходимо обеспечить соответствующей инфраструктурой — детскими садами, школами, поликлиниками, спортивными и культурными объектами.

По подсчетам департамента строительства мэрии, чтобы полностью удовлетворять потребность в этих объектах, до 2030 года нужно строить не менее 15-и новых социальных объектов в год.

Возможности городского бюджета позволяют покрыть только половину, то есть около 8 объектов в год. И если с детскими садами ситуация более или менее нормализовалась (в последние годы построены десятки детских садов), то со школами вопрос стоит очень остро.

В качестве альтернативного варианта — сегодня активно развивается институт государственно-частного партнерства, когда застройщик берет на себя часть обязательств по проектированию и строительству социальных объектов.

— Люди уже не хотят покупать квартиры без инфраструктуры, — комментирует независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев. — На первом месте по продажам жилья идут компании, которые стараются подходить комплексно.

До конца 2019 года запланирован ввод 18 объектов, в основном это школы. Это школа в микрорайоне «Весенний» на 1250 мест, школа на 1100 мест на жилмассиве «Чистая Слобода».

Ситуацию усложняет новое законодательство, по которому заключать договор и проводить конкурс на строительство школы можно только после планирования всей суммы на строительство. Это неизбежно увеличивает сроки строительства, тогда как дети подрастают.

— Застройщик предлагает строительство школы на 450 мест с последующей компенсацией из бюджета. Но пока проектная документация не готова, мы не знаем объемы финансирования, а, значит, не можем спланировать бюджет, — рассказал заместитель начальника департамента строительства и архитектуры мэрии Роман Теленчинов. — Если раньше мы могли запланировать 1% или даже 0,5% от необходимой суммы, заключить договор на строительство школы, и застройщик ее строил с дальнейшей компенсацией, то сейчас закон обязывает в бюджете запланировать всю сумму на строительство школы, и только после этого планировать строительство.

Вариант остановить строительство новых жилых объектов, чтобы дать время развиться социальной инфраструктуре, городские власти не рассматривают, так как это неизбежно приведет к повышению цен на жилищном рынке.

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