Мэрия Новосибирска: необходимость строительства школ стоит очень остро
Строительство школ, детских садов и поликлиник не успевает за вводом нового жилья в Новосибирске.
Строительство школ, детских садов и поликлиник не успевает за вводом нового жилья в Новосибирске.
Чтобы обеспечить потребность жителей новых микрорайонов в объектах социальной инфраструктуры, городу необходимо ежегодно вводить 15 новых социальных объектов. А городской бюджет способен осилить не больше 8 новых объектов в год.
Более пяти лет подряд в Новосибирске вводится 1−1,5 млн квадратных метров жилья. Растут не просто 20−25-этажные дома, а целые микрорайоны высоток. В некоторых новостройках до тысячи квартир.
Их жителей необходимо обеспечить соответствующей инфраструктурой — детскими садами, школами, поликлиниками, спортивными и культурными объектами.
Возможности городского бюджета позволяют покрыть только половину, то есть около 8 объектов в год. И если с детскими садами ситуация более или менее нормализовалась (в последние годы построены десятки детских садов), то со школами вопрос стоит очень остро.
В качестве альтернативного варианта — сегодня активно развивается институт
— Люди уже не хотят покупать квартиры без инфраструктуры, — комментирует независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев. — На первом месте по продажам жилья идут компании, которые стараются подходить комплексно.
Ситуацию усложняет новое законодательство, по которому заключать договор и проводить конкурс на строительство школы можно только после планирования всей суммы на строительство. Это неизбежно увеличивает сроки строительства, тогда как дети подрастают.
— Застройщик предлагает строительство школы на 450 мест с последующей компенсацией из бюджета. Но пока проектная документация не готова, мы не знаем объемы финансирования, а, значит, не можем спланировать бюджет, — рассказал заместитель начальника департамента строительства и архитектуры мэрии Роман Теленчинов. — Если раньше мы могли запланировать 1% или даже 0,5% от необходимой суммы, заключить договор на строительство школы, и застройщик ее строил с дальнейшей компенсацией, то сейчас закон обязывает в бюджете запланировать всю сумму на строительство школы, и только после этого планировать строительство.
Вариант остановить строительство новых жилых объектов, чтобы дать время развиться социальной инфраструктуре, городские власти не рассматривают, так как это неизбежно приведет к повышению цен на жилищном рынке.