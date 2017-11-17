В петербургском метро появятся юбилейные жетоны
Петербургский метрополитен выпустил серию юбилейных жетонов, которые поступят в продажу субботним утром.
Петербургский метрополитен выпустил серию юбилейных жетонов, которые поступят в продажу субботним утром.
Как сообщает
Начиная с 18 ноября во всех кассах метрополитена можно будет приобрести жетоны «Станция метрополитена “Площадь Александра Невского -1”. 50 лет», «Станция метрополитена “Маяковская”. 50 лет», «Станция метрополитена “Гостиный двор”. 50 лет» и «Станция метрополитена “Василеостровская”. 50 лет» в блистере за 390 рублей.
Впрочем, на самих