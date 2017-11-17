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13:53 (мск), источник: "Российская газета"

В петербургском метро появятся юбилейные жетоны

Петербургский метрополитен выпустил серию юбилейных жетонов, которые поступят в продажу субботним утром.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает пресс-служба городской подземки, жетоны посвящены четырем станциям метро, которые отмечают свое 50-летие.

Начиная с 18 ноября во всех кассах метрополитена можно будет приобрести жетоны «Станция метрополитена “Площадь Александра Невского -1”. 50 лет», «Станция метрополитена “Маяковская”. 50 лет», «Станция метрополитена “Гостиный двор”. 50 лет» и «Станция метрополитена “Василеостровская”. 50 лет» в блистере за 390 рублей.

Впрочем, на самих станциях-юбелярах те же жетоны будут продаваться без упаковке по стандартной цене в 45 рублей. Кроме того, отмечают в метрополитене, на станции «Приморская» можно будет купить юбилейный жетон в упаковке «Станция метро «Дачное» за 350 рублей.

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