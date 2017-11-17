На девять метров сузят съезд с Коммунального моста

Сужение проезжей части на девять метров в районе здания по адресу Бориса Богаткова, 10 состоится 17 ноября. Южный спуск является одним из ключевых для Коммунального моста, он выводит транспортный поток с левого берега на улицу Большевистскую как в сторону Академгородка, так и в сторону Речного вокзала.

Источник: VN.ru

Ограничение движения транспорта связано с проведением АО «СИБЭКО» аварийных работ по ремонту теплотрассы. Окончание работ запланировано на 27 ноября.

«Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения», — отметили в пресс-центре мэрии.