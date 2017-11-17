На девять метров сузят съезд с Коммунального моста
Движение транспорта на участке южного спуска с Коммунального моста будет ограничено до 27 ноября в связи с аварийным ремонтом теплотрассы, сообщает
Движение транспорта на участке южного спуска с Коммунального моста будет ограничено до 27 ноября в связи с аварийным ремонтом теплотрассы, сообщает
Сужение проезжей части на девять метров в районе здания по адресу Бориса Богаткова, 10 состоится 17 ноября. Южный спуск является одним из ключевых для Коммунального моста, он выводит транспортный поток с левого берега на улицу Большевистскую как в сторону Академгородка, так и в сторону Речного вокзала.
Ограничение движения транспорта связано с проведением АО «СИБЭКО» аварийных работ по ремонту теплотрассы. Окончание работ запланировано на 27 ноября.
«Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения», — отметили в
Напомним, на улице Большевистской регулярно собираются самые большие пробки Новосибирска. В утренние и вечерни часы пик Большевистская нередко «стоит» на всем своем протяжении. Например, утром 5 октября пробка на этой улице растянулась от Бердского шоссе до Коммунального моста и продлилась 2 часа 20 минут. А вечером того же дня затор продолжительностью 3 часа 30 минут растянулся от Бердского шоссе до Красного проспекта.