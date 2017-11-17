Проезд в маршрутных такси Челябинска подорожает до 25 рублей

Цена проезда в маршрутных такси Челябинска вырастет с 23 до 25 рублей, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

Ожидается, что повышать стоимость поездки частные перевозчики начнут с 20 ноября. По заявлению представителей транспортных компаний, эта мера является вынужденной и связана ростом цен на ГСМ и запчасти, а также нового автотранспорта.

Ряд частных перевозчиков на условиях анонимности сообщили, что готовы повысить цены, но всё будет зависеть от поведения конкурентов. Не исключено, что некоторые перевозчики будут искать резервы и не менять стоимость билета, поскольку совсем недавно повысили цены с 20 до 23 рублей.