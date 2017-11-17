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14:30 (мск), источник: Uralpress.ru

В 2018 году все учебники для школьников Челябинской области будут закуплены на бюджетные средства

В 2018 году из бюджета Челябинской области будет направлено 341,5 миллиона рублей на закупку учебников для школ. Это в 3,5 раза превышают затраты на аналогичные цели в 2017 году (в текущем году на эти цели было предусмотрено 101,5 миллиона рублей).

«В Законодательное Собрание и к губернатору Челябинской области поступает много обращений жителей Челябинской области, обеспокоенных нехваткой учебников в муниципальных образовательных организациях», — рассказал председатель Законодательного собрания области Владимир Мякуш. Согласно федеральному закону, обеспечение учебниками школ относятся к полномочиям органов региональной власти.

В 2016 году школы были обеспечены учебниками на 70−80%. «Учитывая многочисленные просьбы родителей, депутаты Законодательного собрания в этом году при формировании бюджета на 2018 год обратились к губернатору выделить необходимую сумму для 100% обеспечения школ учебниками, — рассказал спикер. — Борис Александрович поддержал предложения депутатов».

По словам Владимира Мякуша, выделенная сумма позволить закупить необходимое количество учебников в новом учебном году за счет областного бюджета.

«Мы удовлетворены проектом бюджета, который губернатор внес в Законодательное собрание. Он не только социально-ориентированный, но и социально ответственный, — прокомментировал проект бюджета глава регионального парламента. -. Сегодня более 73% бюджета направлено на решение социально-экономических задач. Я уверен, что депутаты Заксобрания подержат предложения губернатора и проект бюджета».

Как пояснял ранее агентству «Урал-пресс-информ» министр образования и науки региона Александр Кузнецов, для стопроцентного укомплектования библиотечных фондов региону требуется единовременно 340 миллионов рублей. Кроме того, ежегодно на обновление учебных фондов нужно еще будет выделять по 120 миллионов рублей. Пока денег родители вынуждены софинансировать покупку учебников.

«Рабочие тетради для учащихся также должны приобретаться за счет бюджета, если они включены в образовательную программу учебной организации, — уточнил Александр Кузнецов. — Если они не включены в программу, то их приобретение не является обязательным и школы не имеют права требовать у родителей их покупки».

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