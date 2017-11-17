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14:03 (мск), источник: Фонтанка

Средний счет за ЖКХ в ноябре в Петербурге составит 3,7 тыс. рублей

Из-за включения отопления средняя сумма в квитанции за жилищно-коммунальные услуги в ноябре выросла в полтора раза. Всего ГУП ВЦКП начислил около 5 млрд рублей.

Источник: РИА "Новости"

О ноябрьских квитанциях рассказали представители жилищного комитета 16 ноября. Рост средней квитанции до 3 тыс. 378 рублей связан с началом отопительного периода. В домах, где установлены общедомовые приборы учета, октябрьское отопление было зачислено в ноябрьские счета; там, где платят по нормативу, суммы выставляются месяц в месяц.

По жилфонду, находящемуся в обслуживании ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство», начислили 5 млрд рублей. Как пояснили в предприятии, из 2,1 млн городских лицевых счетов на счета ВЦКП приходится около 1,4 млн.

Кроме того, чиновники отметили, что задолженность управляющих компаний, просроченная на период более двух месяцев, к 1 октября составила 15 млрд 139 млн рублей. За год она сократилась на 3%, или на 420 миллионов. Жилкомсервисы с городским участием, по утверждению Жилкома, снизили задолженность на 9%, частные управляющие организации — нарастили в среднем на 13%.

В конце сентября губернатор Георгий Полтавченко пригрозил нерадивым управляющим компаниям отзывом лицензии.

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