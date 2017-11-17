Улицу Титова продлят до «Чистой Слободы» в Новосибирске
Улицу Титова расширят и продлят до микрорайона «Чистая Слобода» в Новосибирске. Также ведутся переговоры по дороге к ЖК «Радуга Сибири» и дороге, соединяющей улицы Краузе и Мясниковой.
Улицу Титова расширят и продлят до микрорайона «Чистая Слобода» в Новосибирске. Также ведутся переговоры по дороге к ЖК «Радуга Сибири» и дороге, соединяющей улицы Краузе и Мясниковой.
Эти объекты уже построены, но их нельзя ввести в эксплуатацию
Городские власти собираются продлить улицу Титова до микрорайона «Чистая Слобода». Об этом сообщил заместитель начальника департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Роман Теленчинов на
— Уже подписано соглашение о проектировании продолжения дороги улицы Титова с «КПД-Газстрой». Они разрабатывают проектную документацию. Дорога будет не только продолжена, но и расширена, поскольку мы планируем и дальше развивать этот район, — сообщил Теленчинов.
Введение в эксплуатацию уже построенных дорог в ЖК «Радуга Сибири» рядом с «Чистой Слободой» и со стороны 5-го и 6-го микрорайонов на Красном проспекте затрудняет отсутствие проектной документации.
— По «Радуге Сибири»: застройщик самостоятельно принял решение о расширении дороги, ее асфальтировании, не имея проектной документации. Чтобы передать ее для обслуживания в мэрию, необходимо поставить объект на кадастровый учет, так как мы не можем получить средства на несуществующий объект. Тоже самое по дороге, соединяющей улицы Краузе и Мясниковой. Сами дороги в хорошем состоянии, но их нужно официально оформить.
Что касается продолжения Красного проспекта и соединения 5-го и 6-го микрорайонов — есть ряд сложностей. Между 5-м и 6-м микрорайонами имеется частная собственность, принадлежащая аэропорту, которая мешает продолжить строительство. Для развития этой территории в будущем нужно решить вопрос о выкупе этого участка или строительстве обходного пути. Там же располагается авиаремонтный завод, который создает ограничения по строительству в зоне вокруг предприятия.