Улицу Титова продлят до «Чистой Слободы» в Новосибирске

Эти объекты уже построены, но их нельзя ввести в эксплуатацию из-за отсутствия проектной документации. Тем временем, жители вынуждены стоять в пробках, чтобы выехать из своего микрорайона.

Городские власти собираются продлить улицу Титова до микрорайона «Чистая Слобода». Об этом сообщил заместитель начальника департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Роман Теленчинов на пресс-конференции в ТАСС.

— Уже подписано соглашение о проектировании продолжения дороги улицы Титова с «КПД-Газстрой». Они разрабатывают проектную документацию. Дорога будет не только продолжена, но и расширена, поскольку мы планируем и дальше развивать этот район, — сообщил Теленчинов.

Введение в эксплуатацию уже построенных дорог в ЖК «Радуга Сибири» рядом с «Чистой Слободой» и со стороны 5-го и 6-го микрорайонов на Красном проспекте затрудняет отсутствие проектной документации.

— По «Радуге Сибири»: застройщик самостоятельно принял решение о расширении дороги, ее асфальтировании, не имея проектной документации. Чтобы передать ее для обслуживания в мэрию, необходимо поставить объект на кадастровый учет, так как мы не можем получить средства на несуществующий объект. Тоже самое по дороге, соединяющей улицы Краузе и Мясниковой. Сами дороги в хорошем состоянии, но их нужно официально оформить.