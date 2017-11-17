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14:15 (мск), источник: Sputnik

«Узбекозиковкатхолдинг» зафиксировала цену на сахар

Компания установила цену в 5 тысяч сумов за килограмм, а также подписала контракты с зарубежными партнерами по бесперебойному импорту сахара.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. «Узбекозиковкатхолдинг» следит за необоснованным повышением цены на сахар, сообщает пресс-служба компании.

Компания подписала контракты с зарубежными партнёрами по импорту сахара. Основная цель этих действий не допущение резкого повышения цены на сахар, а также, предотвращение его дефицита за счёт бесперебойной доставки предприятиям торговли и производства в региональном разрезе.

«В настоящее время созданы все условия для реализации сахара населению по цене не дороже 5000 сумов за килограмм. (37,17 руб/кг)», — говорится в пресс-релизе компании.

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