«Узбекозиковкатхолдинг» зафиксировала цену на сахар

Компания подписала контракты с зарубежными партнёрами по импорту сахара. Основная цель этих действий не допущение резкого повышения цены на сахар, а также, предотвращение его дефицита за счёт бесперебойной доставки предприятиям торговли и производства в региональном разрезе.