«Узбекозиковкатхолдинг» зафиксировала цену на сахар
Компания установила цену в 5 тысяч сумов за килограмм, а также подписала контракты с зарубежными партнерами по бесперебойному импорту сахара.
Компания установила цену в 5 тысяч сумов за килограмм, а также подписала контракты с зарубежными партнерами по бесперебойному импорту сахара.
ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. «Узбекозиковкатхолдинг» следит за необоснованным повышением цены на сахар, сообщает
Компания подписала контракты с зарубежными партнёрами по импорту сахара. Основная цель этих действий не допущение резкого повышения цены на сахар, а также, предотвращение его дефицита за счёт бесперебойной доставки предприятиям торговли и производства в региональном разрезе.
«В настоящее время созданы все условия для реализации сахара населению по цене не дороже 5000 сумов за килограмм. (37,17 руб/кг)», — говорится в