Южноуральцев приглашают на «Советскую ярмарку»

Например, производители из Орска привезли на выставку мясо конины и говядины натурального копчения. Шпик по-домашнему, сало с прослойкой, парное мясо. На соседних прилавках — молоко, творог и сыр, дальневосточные деликатесы бочкового посола.

Помимо традиционных видов меда — редкие: например, аккураевый из Казахстана. Фермеры с Кавказа с гордостью демонстрируют домашние сладости: варенье из инжира, липы и имбиря. А также аджику — использовать эту приправу можно с варениками домашнего приготовления. На ярмарке южноуральцам предлагают попробовать настоящий непальский, вьетнамский и индийский чай и отборные сухофрукты. Помимо этого советуют утеплиться к зиме: белорусские колготки и перчатки спасут от морозов.