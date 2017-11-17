Южноуральцев приглашают на «Советскую ярмарку»
Социальные цены на овощи и настоящие фермерские продукты, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Социальные цены на овощи и настоящие фермерские продукты, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Например, производители из Орска привезли на выставку мясо конины и говядины натурального копчения. Шпик
Помимо традиционных видов меда — редкие: например, аккураевый из Казахстана. Фермеры с Кавказа с гордостью демонстрируют домашние сладости: варенье из инжира, липы и имбиря. А также аджику — использовать эту приправу можно с варениками домашнего приготовления. На ярмарке южноуральцам предлагают попробовать настоящий непальский, вьетнамский и индийский чай и отборные сухофрукты. Помимо этого советуют утеплиться к зиме: белорусские колготки и перчатки спасут от морозов.
«Советская ярмарка» работает до 19 ноября по адресу ул. Овчинникова, 20. Территория бывшего танкового училища. Каждые 30 минут курсирует бесплатный автобус от остановки «Синегорье».