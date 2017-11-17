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14:47 (мск), источник: Калининград.Ru

Правительство не смогло продать ни одного военного городка в Калининградской области

В плане приватизации обозначили около 15 объектов.

Источник: Калининград.Ru

Региональные власти не смогли в 2017 году продать ни одного военного городка. Об этом на брифинге в четверг, 16 ноября, рассказал министр финансов Виктор Порембский.

В программе приватизации стояло около полутора десятков городков. Пока ни одного не смогли продать. Но на исполнение бюджета это повлияло не сильно, — отметил Порембский.

По его словам, власти пока не определились, как лучше продавать бывшее имущество Минобороны — с оставшимися объектами или освобождать территорию от строений. Первый вице-прмьер регионального правительства Эдуард Батанов уточнил, что некоторые объекты вообще могут исключить из плана приватизации.

Например, военный городок на улице Артиллерийской. Не факт, что его будем продавать. Возможно, эта земля понадобится для решения проблем обманутых дольщиков, которыми мы вынуждены заниматься за нечистых на руку бизнесменов, — сказал Батанов.

В программу приватизации на 2017 год помимо военных городков включили продажу «Региональной энергетической компании» и несколько небольших объектов. Власти планировали выручить от этого 1,8 млрд рублей, но пока реализовать объекты не удаётся.

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