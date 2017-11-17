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15:43 (мск), источник: Комсомольская правда

Работу НМЖК могут приостановить из-за зловонного запаха

Росприроднадзор намерен подать на предприятие в суд.

Деятельность Нижегородского масложирового комбината может быть приостановлена из-за дурного запаха, которое источает предприятие на Московском шоссе и в его окрестностях. Об этом рассказал Начальник Департамента Росприроднадзора по ПФО Олег Кручинин.

По его словам, сегодня нижегородцы стали меньше жаловаться на зловонный запах, источаемый НМЖК, но проблема осталась. Кроме того, в свете предстоящего чемпионата мира по футболу 2018 для Нижнего Новгорода «данный вопрос становится репутационным».

Только что на НМЖК состоялась плановая проверка, в ходе которой были выявлены нарушения в области обращения с отходами производства и потребления. Виновные будут привлечены к ответственности.

— Руководству НМЖК сделано строгое замечание с требованием в кратчайшие сроки предпринять все меры по модернизации системы очистки воздуха. Сейчас совместно с прокуратурой решается вопрос о направлении дела в суд для приостановки деятельности предприятия, — рассказал Олег Кручинин.

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