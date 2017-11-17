Работу НМЖК могут приостановить из-за зловонного запаха
Росприроднадзор намерен подать на предприятие в суд.
Росприроднадзор намерен подать на предприятие в суд.
Деятельность Нижегородского масложирового комбината может быть приостановлена
По его словам, сегодня нижегородцы стали меньше жаловаться на зловонный запах, источаемый НМЖК, но проблема осталась. Кроме того, в свете предстоящего чемпионата мира по футболу 2018 для Нижнего Новгорода «данный вопрос становится репутационным».
Только что на НМЖК состоялась плановая проверка, в ходе которой были выявлены нарушения в области обращения с отходами производства и потребления. Виновные будут привлечены к ответственности.
— Руководству НМЖК сделано строгое замечание с требованием в кратчайшие сроки предпринять все меры по модернизации системы очистки воздуха. Сейчас совместно с прокуратурой решается вопрос о направлении дела в суд для приостановки деятельности предприятия, — рассказал Олег Кручинин.