Работу НМЖК могут приостановить из-за зловонного запаха

Деятельность Нижегородского масложирового комбината может быть приостановлена из-за дурного запаха, которое источает предприятие на Московском шоссе и в его окрестностях. Об этом рассказал Начальник Департамента Росприроднадзора по ПФО Олег Кручинин.

По его словам, сегодня нижегородцы стали меньше жаловаться на зловонный запах, источаемый НМЖК, но проблема осталась. Кроме того, в свете предстоящего чемпионата мира по футболу 2018 для Нижнего Новгорода «данный вопрос становится репутационным».

Только что на НМЖК состоялась плановая проверка, в ходе которой были выявлены нарушения в области обращения с отходами производства и потребления. Виновные будут привлечены к ответственности.