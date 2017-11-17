В трех районах Перми отключат воду

18 и 21 ноября в Перми будут проводиться ремонтные работы на водопроводных сетях. Отключения коснутся жителей Ленинского, Свердловского и Кировского районов.

В субботу, 18 ноября, с 09:00 до 15:00 часов без воды останутся жители домов по адресам: Комсомольский проспект, 30 и улица Пермская, 59, 61, 61 В, 63, 63/1, 65, 67, 76, 78, 78а, 80, 80а, 82, 84, 86,.

В этот же день с 09:00 до 19:00 часов воду отключат по адресам:

улица Емельяна Ярославского, 53, 55, 57, 59, 63, 67,

улица Илецкая, 6,

улица Лодыгина, 57,

улица Муромская, 2, 16а, 18, 24, 26, 28, 32,

Серебрянский проезд, 9, 11, 12, 13, 15, 17,

улица Солдатова, 24, 26, 26а, 28, 29, 29/2, 30, 30а, 32,

улица Уфимская, 1, 2, 4, 10, 10а, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26,

улица Яблочкова, 9, 17, 19, 21, 23, 23а, 23б, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 48, 48/2.