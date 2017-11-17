В трех районах Перми отключат воду
Ремонт сетей водоснабжения запланирован на 18 и 21 ноября.
Ремонт сетей водоснабжения запланирован на 18 и 21 ноября.
18 и 21 ноября в Перми будут проводиться ремонтные работы на водопроводных сетях. Отключения коснутся жителей Ленинского, Свердловского и Кировского районов.
В субботу, 18 ноября, с 09:00 до 15:00 часов без воды останутся жители домов по адресам: Комсомольский проспект, 30 и улица Пермская, 59, 61, 61 В, 63, 63/1, 65, 67, 76, 78, 78а, 80, 80а, 82, 84, 86,.
В этот же день с 09:00 до 19:00 часов воду отключат по адресам:
Кроме того, во вторник, 21 ноября, с 09:00 до 16:30 отключат воду на улице Калинина, 60, сообщили в