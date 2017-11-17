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15:00 (мск), источник: Комсомольская правда

В трех районах Перми отключат воду

Ремонт сетей водоснабжения запланирован на 18 и 21 ноября.

18 и 21 ноября в Перми будут проводиться ремонтные работы на водопроводных сетях. Отключения коснутся жителей Ленинского, Свердловского и Кировского районов.

В субботу, 18 ноября, с 09:00 до 15:00 часов без воды останутся жители домов по адресам: Комсомольский проспект, 30 и улица Пермская, 59, 61, 61 В, 63, 63/1, 65, 67, 76, 78, 78а, 80, 80а, 82, 84, 86,.

В этот же день с 09:00 до 19:00 часов воду отключат по адресам:

  • улица Емельяна Ярославского, 53, 55, 57, 59, 63, 67,
  • улица Илецкая, 6,
  • улица Лодыгина, 57,
  • улица Муромская, 2, 16а, 18, 24, 26, 28, 32,
  • Серебрянский проезд, 9, 11, 12, 13, 15, 17,
  • улица Солдатова, 24, 26, 26а, 28, 29, 29/2, 30, 30а, 32,
  • улица Уфимская, 1, 2, 4, 10, 10а, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26,
  • улица Яблочкова, 9, 17, 19, 21, 23, 23а, 23б, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 48, 48/2.

Кроме того, во вторник, 21 ноября, с 09:00 до 16:30 отключат воду на улице Калинина, 60, сообщили в пресс-службе компании «Новогор-Прикамье».

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