Какие маршрутки собираются ликвидировать в Волгограде в ближайшее время?

Чиновники собираются закрыть в Волгограде маршрутки № 91а, 15а, 64а, 29с, 4к.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, точные даты ликвидации маршрутов пока неизвестны, но произойдет она уже скоро. Предполагается, что их заменят автобусы большой и малой вместимости.

Маршрутка № 91а

Вместо нее власти предлагают горожанам пересесть на автобусы № 2, которым скоро изменят схему движения. Известно, что в ближайшее время на линию вместо 22 единиц на линию будет выходить 30. Автобусы начнут курсировать от железнодорожного вокзала до остановки «Кинотеатр Юбилейный». ВПАТП№ 7 в настоящее время разрабатывает новое расписание для автобусов № 2, учитывая график движения автобусов № 77 и 55, которые тоже ездят до Красноармейского района города. Напомним, что сейчас «двойка» курсирует от ж/д-вокзала до улицы Тополевой в Кировском районе.

Маршрутки № 15а и 64а

Власти хотят пересадить горожан с них на автобусы № 5 и 5к. Автобусы средней вместимости будут доставлять волгоградцев к площади Советской в Ворошиловском районе и ТЦ «Лента» в Красноармейском районе.

Маршрутки № 4к и 29с