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15:46 (мск), источник: АиФ Волгоград

Какие маршрутки собираются ликвидировать в Волгограде в ближайшее время?

Маршрутные такси собираются заменить автобусами большой и средней вместимости.

Чиновники собираются закрыть в Волгограде маршрутки № 91а, 15а, 64а, 29с, 4к.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, точные даты ликвидации маршрутов пока неизвестны, но произойдет она уже скоро. Предполагается, что их заменят автобусы большой и малой вместимости.

Маршрутка № 91а

Вместо нее власти предлагают горожанам пересесть на автобусы № 2, которым скоро изменят схему движения. Известно, что в ближайшее время на линию вместо 22 единиц на линию будет выходить 30. Автобусы начнут курсировать от железнодорожного вокзала до остановки «Кинотеатр Юбилейный». ВПАТП№ 7 в настоящее время разрабатывает новое расписание для автобусов № 2, учитывая график движения автобусов № 77 и 55, которые тоже ездят до Красноармейского района города. Напомним, что сейчас «двойка» курсирует от ж/д-вокзала до улицы Тополевой в Кировском районе.

Маршрутки № 15а и 64а

Власти хотят пересадить горожан с них на автобусы № 5 и 5к. Автобусы средней вместимости будут доставлять волгоградцев к площади Советской в Ворошиловском районе и ТЦ «Лента» в Красноармейском районе.

Маршрутки № 4к и 29с

Чиновники планируют пустить вместо них новый автобус — № 95к, который будет курсировать по маршруту «Химзавод — улица Тулака» и свяжет Кировский и Советский районы Волгограда. Транспорт будет ездить по улицам Кирова, 64-й Армии, проспекту Университетский и улице Электролесовской. С помощью него власти хотят решит проблему с транспортной доступностью жителей микрорайонов Химгородок и Бекетовка, а также волгоградцев, проживающих на остановках «ВолгоГРЭС» и «Химзавод». Получится ли у них это, покажет время. Пока горожане относятся к планируемому нововведению скептически.

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