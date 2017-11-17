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14:51 (мск), источник: Volga News

Подписаны соглашения с тремя новыми резидентами ТОР «Тольятти»

В пятницу, 17 ноября, в Тольятти состоялось торжественное подписание трехсторонних соглашений с резидентами ТОР «Тольятти» — ООО «БИСКО ТТИ», ООО МЦ «Губерния» и ООО «КОЛОРАНТ-Т».

Источник: Reuters

Свою подпись в документах поставили первый замглавы Тольятти Игорь Ладыка, врио министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко и руководители компаний.

«Сегодня вместе с тремя новыми резидентами в ТОР Тольятти входят 18 компаний. Это составляет 3,7 млрд рублей общего объема инвестиций и 1605 новых создаваемых рабочих мест. В работе еще находится несколько десятков заявок. Понятно, что в первый год мы только настраиваем механизмы, обеспечиваем узнаваемость нашей территории, но уже видим, что интерес к Тольятти достаточно большой»
Кобенко

Директор ООО «БИСКО ТТИ» Азат Зайнуллин рассказал о планах развития.

«В первый год мы планируем запустить кондитерское производство под собственной маркой с объемом выпускаемой продукции около полутонны в день. Второй этап по производству макаронных изделий мы запустим уже на следующий год. Продукция будет производиться на итальянском оборудовании. Стоимость будет соответствовать ценам нашего региона», — отметил он.

Проект ООО «БИСКО ТТИ» предусматривает создание и запуск нового производства мучных кондитерских изделий и макарон. Общая стоимость проекта — 24,2 млн руб., предполагается открытие 20 новы рабочих мест.

ООО «КОЛОРАНТ-Т» планирует открыть новое производство по изготовлению мастербатчей и полимерных изделий. Общая стоимость проекта — 73,2 млн руб., запуск производства обеспечит 48 новых рабочих мест.

ООО МЦ «Губерния» займется организацией и оказанием медицинских услуг, обладающих необходимыми конкурентоспособными качествами. Общая стоимость проекта — 30,2 млн руб., откроется 20 рабочих мест.

Напомним, ранее статус резидента ТОР «Тольятти» получили: ООО «АКОМ Индастриал», ООО «БИА», ООО «Металлист-Тольятти», ООО «ТОР ТЗПО», ООО СП «Граниферт», ООО «Сарди Пекеджинг», ООО «БРАЙС», ООО «ЗЕТТА», ООО «ГРАН ЛИМИТЕД», ООО «ТТС ЗАКАЛКА», ООО «ХМ РУС», ООО «АКТИВ ТМК», ООО «Завод КПД», ООО «НТЦ Евровент» и ООО «СлаСти».

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