Подписаны соглашения с тремя новыми резидентами ТОР «Тольятти»

«Сегодня вместе с тремя новыми резидентами в ТОР Тольятти входят 18 компаний. Это составляет 3,7 млрд рублей общего объема инвестиций и 1605 новых создаваемых рабочих мест. В работе еще находится несколько десятков заявок. Понятно, что в первый год мы только настраиваем механизмы, обеспечиваем узнаваемость нашей территории, но уже видим, что интерес к Тольятти достаточно большой»

«В первый год мы планируем запустить кондитерское производство под собственной маркой с объемом выпускаемой продукции около полутонны в день. Второй этап по производству макаронных изделий мы запустим уже на следующий год. Продукция будет производиться на итальянском оборудовании. Стоимость будет соответствовать ценам нашего региона», — отметил он.