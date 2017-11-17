Семьи пожарных в Свердловской области получили около 12 млн руб. соцвыплат на жилье

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Семьи сотрудников Федеральной противопожарной службы в Свердловской области получили социальную помощь на приобретение или строительство жилья в сумме около 12 млн рублей в 2017 году. Всего такую помощь получили четыре семьи, сообщили в пятницу в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

«В Свердловской области в 2017 году служебным жильем обеспечены 13 сотрудников регионального управления МЧС России, еще две семьи получили квартиры в собственность. Более 400 человек ожидают единовременной социальной выплаты на приобретение или строительство жилья. В 2017 году такую социальную помощь получили четыре семьи сотрудников федеральной противопожарной службы, сумма которой составила около 12 млн рублей», — говорится в сообщении.