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15:38 (мск), источник: ЮГА.ру

Строительные компании Краснодара заинтересовались проектом канатного метро

В Краснодаре на совещании обсудили перспективы реализации проекта сети канатных дорог.

Совещание провел глава Краснодара Евгений Первышов. В нем приняли участие инициаторы создания этого вида общественного транспорта в городе и крупные девелоперы Краснодара. Представители строительных компаний «Европея» и СК «Семья» выразили готовность встречаться и обсуждать с инициаторами строительства канатных дорог дальнейшую совместную работу в этом направлении. А также рассмотреть варианты выделения территорий под организацию перехватывающих парковок вблизи остановочных пунктов и земельные участки под сами станции.

«Мы предлагаем рассмотреть возможность, чтобы при организации остановочных станций, мы и другие крупные застройщики выделили землю под крупные стоянки. Это позволит оставлять на парковке часть транспорта, заходящего в город. Считаю, что эти стоянки должны быть бесплатными. Сейчас мы вносим изменения в проект планировки и сразу будем рассматривать организацию около гектара земли под парковку и будущую станцию. Мы внесем это как планируемые объекты и в течение двух-трех недель предоставим вам то, как мы это видим на той территории, где сейчас ведется застройка ЖК “Светлоград”», — сказал заместитель генерального директора ООО СК «Семья» Юрий Еремин.

«С 2014 года у нас в планах была проработка проекта — мы хотели, чтобы от “Немецкой деревни” пошли две ветки — одна к парку “Европа”, другая к “Красной площади”. На своей территории мы готовы выделить коридор для прохождения станций, а вот дальше нужно общаться более детально, поскольку там есть федеральные, муниципальные и частные земли. Нам очень интересно и мы готовы в этом активно участвовать. Поддерживаем инициативу наших соседей из “Светлограда” о перехватывающих парковках на въезде в город. Мы готовы рассмотреть возможность выделения земли и для этих стоянок, и для коридора для канатной дороги», — сказал вице-президент группы компаний «Европея» Сергей Коваленко.

Мэр Краснодара добавил, что о реализации проекта говорили не только со строительными компаниями.

«Соответствующие предложения направлены в адрес “Магнита”. Они сейчас обсуждают возможность размещения станции возле стадиона “Краснодар”, возле крупных своих гипермаркетов. Я слышал, что уже получено согласие от компании, занимающейся “Красной площадью”, на размещение и у них станции — либо непосредственно на “Красной площади” либо на выставочном центре», — сказал мэр.

Он добавил, что реализация проекта возможна либо на условиях государственно-частного партнерства, либо за счет инвестиций.

Общая протяженность предлагаемого маршрута 36 км: 29 км — протяженность самого «кольца», 7 — км пересекающая его линия. Пропускная способность «канатного метро» составляет порядка 6−6,5 тыс. человек в час. Вместимость подвесных кабин доходит до 38 мест, они могут развивать скорость до 40 км в час. На стадии предварительной проработки определены 9 остановок по направлению движения: Западный обход, «Немецкая деревня», «Красная площадь», «Лента» на Российской, Краевая клиническая больница, Стадион ФК «Краснодар», ТЦ «Галерея-Краснодар», Ботанический сад, троллейбусное депо.

Как сообщали Юга.ру, полноценную систему канатного метро предложил создать совет при главе города Краснодаре.

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