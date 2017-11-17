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17:30 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

ОНФ: 35% семей в Иркутской области погрязли в кредитах

Отношение кредитной задолженности к годовому доходу по России составило 21%.

Источник: IrkutskMedia.ru

Движение ОНФ «За права заемщиков» на основе данных ЦБ сообщает, что 35% домохозяйств в Приангарье задолжали банкам. Отношение кредитов к годовому доходу в среднем по России составило 21%. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Ситуация с кредитованием и финансовым поведением россиян в целом очень разнится от региона к региону, — пишет газета «Известия».

По данным Банка России, на 1 ноября просроченная задолженность россиян по кредитам перед банками снизилась до 880,2 млрд рублей по сравнению с 892,9 млрд рублей на 1 ноября прошлого года. При этом за тот же период объем кредитов физлицам вырос почти на 10% — с 10,73 трлн рублей до 11,79 трлн рублей.

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