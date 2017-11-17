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15:39 (мск), источник: Podrobno.uz

ЕИБ приступает к разработке программы действий в Узбекистане

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Экспертная группа Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) на следующей неделе прибудет в Узбекистан для выработки программы действий, сообщил корреспонденту АН Podrobno.uz посол ЕС в Узбекистане Эдуардс Стипрайс.

Источник: Podrobno.uz

«На следующей неделе фактически начнутся подготовительные работы по выходу на узбекский рынок ЕИБ со своими выгодными кредитными ресурсами, которые государство и бизнес-структуры смогут использовать для дальнейшего развития экономики и предпринимательства. Это крайне важный шаг», — отметил посол.

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Ожидается, что экспертная группа, которая приедет в Узбекистан, составит программу действий по соответствующим направлениям. «Может быть, если даже повезет, ознакомится с какими-то инвестиционными проектами, которые будут представлены правительством», — сказал Стипрайс. .

В октябре этого года ЕИБ и Узбекистан подписали в Вашингтоне рамочное соглашение. Теперь банк может осуществлять поддержку проектов государственного и частного секторов в таких сферах, как государственная инфраструктура, энергетика и энергоэффективность, а также развитие малого бизнеса.

По словам заместителя премьер-министра Узбекистана Джамшида Кучкарова, республика придает существенное значение подписанию соглашения, которое открывает дополнительные возможности для привлечения европейских инвестиций и технологий в экономику Узбекистана.

«Открытие деятельности ЕИБ в стране, которая является стратегически важным партнером Евросоюза в Центральной Азии, станет позитивным моментом для отношений между Европой и Узбекистаном. ЕС готов оказать техническую помощь и объединить усилия с европейскими, а также международными финансовыми институтами в целях привлечения дополнительного финансирования для содействия развитию частного сектора и совершенствования корпоративного управления, а также для содействия использованию возобновляемых источников энергии и энергоэффективности», — заявил ранее специальный представитель ЕС по Центральной Азии Питер Буриан.

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