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18:01 (мск), источник: РИА Новости

В Крыму начали строить заграждение на границе с Украиной

Протяженность укреплений составит пятьдесят километров. Работы планируется закончить к весне.

Источник: РИА "Новости"

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя — РИА Новости, Виктор Лященко. Инженерное заграждение протяженностью почти 50 километров начали возводить в Крыму на границе с Украиной, сообщили РИА Новости в региональном погрануправлении ФСБ.

Конкурс на строительство заграждения объявили в конце сентября. Высота над землей составит 2,1 метра.

Обустройство границы объяснили необходимостью обеспечить безопасность крымчан и туристов.

Работы планируется завершить весной 2018 года.

На границе Крыма и Украины действуют три пункта пропуска — «Джанкой», «Перекоп» и «Армянск».

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