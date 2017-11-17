В Крыму начали строить заграждение на границе с Украиной

Источник: РИА "Новости"

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя — РИА Новости, Виктор Лященко. Инженерное заграждение протяженностью почти 50 километров начали возводить в Крыму на границе с Украиной, сообщили РИА Новости в региональном погрануправлении ФСБ.

Конкурс на строительство заграждения объявили в конце сентября. Высота над землей составит 2,1 метра.

Обустройство границы объяснили необходимостью обеспечить безопасность крымчан и туристов.

Работы планируется завершить весной 2018 года.